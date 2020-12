Biztonságosabbá válik a kerékpáros és gyalogos közlekedés a szombathelyi sportcentrumnál

Szombathely A Nárai külső út mentén kiépített kerékpárútnál tartottak terepbejárást pénteken, a Király Sportlétesítmény szomszédságában dr. Hende Csaba országgyűlési képviselővel és parlamenti alelnökkel, valamint Ágh Ernő képviselővel, akik ki is próbálták a bicikliutat.

2016-ban indult egy beruházássorozat a városban, amely a fenntartható fejlődés jegyében tizenegy utca felújítását takarta, ebbe tartozik bele a most bejárt szakasz: a Temesvár utcától a Ferenczi utcáig 530 méter hosszan. A korábban veszélyes részen most gyalogos és kerékpáros közlekedésre is alkalmas az út, nyugodtan tolhatják a kismamák a babakocsikat, közvilágítás is lesz rajta. A teljes hossz 1800 méter lesz összesen, és 85 millió forintba kerül – mondta el Ágh Ernő képviselő, felhívva a figyelmet arra, hogy itt van egy bővülő lakópark, és a hozzá tartozó forgalmat ideje volt biztonságossá tenni.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, parlamenti alelnök szerint egy álom vált valóra itt; gratulált Ágh Ernőnek, hogy sikerre vitte ezt a vállalkozást, amit az előző városvezetés hathatósan támogatott.

A Településfejlesztési Operatív Programból elnyert 14 milliárd forint pályázati pénzből 85 millió forint jutott ide, amiből nem csak a közlekedési gondokon lehetett enyhíteni a kerékpárút építésével, hiszen a létrejötte kiemelten a gyerekek biztonságát is szolgálja, és a biciklizés az egészséges életmódhoz is hozzátartozik. Amint mondta, továbbra is megtesznek minden erőfeszítést Szombathelyért.

Kiemelt képünkön: Dr. Hende Csaba és Ágh Ernő megtekintették az elkészült szakaszt, ami TOP-forrásból épülhetett ki