Blokk ellenében a legtöbb ajándék árát levásárolhatjuk – De vajon mik a feltételek és a tapasztalatok?

Karácsony után mindig akad egy-két ajándék, amely nem tetszik, nem jó a mérete, vagy éppen több hasonlót kaptunk belőle. Az üzletek hosszabb-rövidebb ideig adnak lehetőséget a cserére.

Blokk ellenében a legtöbb ajándékot visszavihetjük, és levásárolhatjuk az árát. De vajon mik a feltételek és a tapasztalatok?

Az egyik elegáns női ruhákat árusító üzletben például elmondták: semmi akadálya nincs a cserének, de a vásárlók körültekintőek voltak, eddig nem hoztak vissza semmit. Megindult viszont az 5, 10, 25 ezer forint értékű ajándék­utalványok beváltása – a törzs­vásárlók közül mind többen ezt a formáját választják az ajándékozásnak.

Egy másik, férfi-női divat­áruboltban hétfőre már túl voltak az első cserehullámon – igaz, itt csak december 31-éig lehet visszahozni az árut. A karácsony utáni első napokban már jócskán érkeztek hölgyek és urak azzal, hogy nem passzol az ing, a felső, a pulóver. Néhány esetben csak méretcsere volt, de akadt olyan vevő is, aki más áruféleséget választott az ajándék helyett. Érdekes tapasztalat, hogy a nadrágcsere jóval ritkább: farmert, pantallót nem gyakran vesznek az emberek próba nélkül. A boltvezető elmondta: nagyobb mértékű leárazások majd januárban várhatók.

Az egyik ékszerboltban már december 24-én is volt példa cserére, és a két ünnep között is jön időről időre valaki, hogy a karóra, amelyet kapott, nem felel meg az ízlésének, vagy túl rövid a nyaklánc. Egy fiatal lány azt mutatta: gyönyörű gyűrűt kapott, de nem megy fel az ujjára. Megtudtuk, hogy ha valaki nem találna most neki tetsző ékszert, akkor sem kell elkeserednie, mert utalványt állítanak ki az ajándéknak megfelelő értékben, amelyet később bármikor levásárolhat.

Csecsemőholmit ritkán hoznak vissza, hiszen kisgyereknek úgyis inkább nagyobb méretet vesznek ajándékba. Kritikusabb a 3–10 éves korosztály – tudtuk meg egy gyermek- és felnőtt-divatáruboltban –, ilyen korú gyereknél nehéz eltalálni a testsúlyt, a magasságot. Ehhez képest kevesebb a csere, mint a korábbi években.

Egy szombathelyi hölgy épp a férjétől kapott téli mellényt hozta vissza, amely kicsi lett rá. Készségesen segítettek neki az eladók, hogy egy farmert és egy felsőt válasszon magának az árából. Elárulták azt is: van, aki cserélni jön, aztán még további vásárláshoz is kedvet kap.

A pizsamát, köntöst a fehérneműboltban is kicserélik, ha nem jó a szín vagy a méret, bár évek óta csökken az ajándékot visszahozók száma. Itt január végéig már akcióba kerülnek bizonyos gyártmányú férfi- és női alsóneműk.