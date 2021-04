Bódító hárssal, fehér eperrel és berkenyével gazdagodott Kisunyom

Fákat ültettek a Jókai Mór utcában V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő részvételével szombaton reggel. Bódító hárs, fehér eper került a sportcentrum mellé, szépen virágzó, látványos berkenye a 86-os út mellé.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A fákat az Agrárminisztérium országfásítási pályázatán nyerte tavaly a kistelepülés, de az őszi szállításba már nem fértek bele, mert rengetek pályázó volt, ezért most tavasszal érkezett meg a kilenc ezüsthárs, a négy fehér eper és a két berkenye – tudtuk meg Szekeres Zsuzsa polgármestertől az eseményen. Hozzátette: egy falubeli fiatalember hívta fel a figyelmét a lehetőségre, amit sikeresen meg is ragadtak.

Tizenhárom fa a sportcentrumba kerül, a játszótér és a sportpályák mellé, ahol az út túloldalán kertes házakkal is beépült már az utca. A fák árnyékot adnak, és a portól is védik az itt lakókat. A két berkenye a Szombathelyről jövő kanyarnál balra lesz, mert virágzásukkal szép látványt is nyújtanak majd a 86-os út mellett, ahol egyébként már eddig is voltak fák.

A faültetésre sokan jöttek el önkéntesen, és még többen is lettek volna, csak a járványügyi előírások miatt korlátozták a létszámot. Kisunyomban nagyon jó a közösség, az első hívószóra jönnek segíteni, bármiben. Szombaton is házi süteményekkel, szendvicsekkel, innivalókkal érkeztek az asszonyok, hogy megkínálhassák a munka közben megpihenőket. A padokra plédeket terítettek, hogy aki szeretne, leülhessen egy kávéra a hideg reggelen. Varga Péter a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársa dokumentálta a faültetést, minthogy az erdészet szakmai irányítása mellett zajlik a fásítási program. Itt Kisunyomban fekete földet is hoztak a talajjavításához. Az országban eddig 475, Vas megyében 28 település nyert fát, ősszel 14 helyen ültették el őket, most tavasszal újabb 14 helység gazdagodik.

Az ültetésnek a helybeliek saját szerszámokkal, ásóval, kapával, gereblyével álltak neki, a gyerekeknek ugyanezek megvoltak kis méretben, színesben. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is kapott egy lapátot, és segített az egyik majdan illatával bódító hársfa telepítésében. Úgy fogalmazott: a faültetés mindig szimbolikus dolog, de egyben nagyon gyakorlatias is, hiszen tényleg jelentős változást hoznak a fák a sportcentrum területén.

– Az Agrárminisztérium azt tűzte ki célul, hogy 27 százalékra emeli az ország fásított részét, ami 250 hektárt jelent. Amellett, hogy több Balatonra való mérettel csökkent a termőterület, mégsem csak a mezőgazdaságot támogatja a minisztérium – mondta, hozzátéve: a következő évek a levegő minőségéről fognak szólni, és ezek a fák is hozzájárulnak, hogy tisztább levegőt szívhassunk.

Kiemelt képünkön: V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is segített fát ültetni Kisunyomban