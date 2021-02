Bölcsőde lesz a régi orvosi rendelőből Csörötneken

Megkezdődött a nyolc férőhelyes minibölcsőde kialakítása. A beruházást a TOP-program több mint 147 millió forinttal támogatja.

A községben óvoda jelenleg is működik, a növekvő gyermeklétszám miatt azonban mind több családnak bölcsődei ellátásra is szüksége lenne. A szülők most a szentgotthárdi Tótágas Bölcsődében tudják elhelyezni a három év alatti gyermekeiket, de az az intézmény is folyamatosan kapacitásgondokkal küzd. Ezért a helyben és a szomszédos településeken elvégzett igényfelmérést követően Csörötnek 2019-ben a megyei önkormányzattal közösen TOP-pályázatot nyújtott be egy új gyermekintézmény létrehozására.

Amikor 2010-ben megépült Csörötneken az új egészségház, az orvosi rendelő és szolgálati lakás funkció nélkül maradt. A bölcsőde kialakítására ezt az épületet találták alkalmasnak, annál is inkább, mivel az a meglévő közösségi létesítmények közelében található. Itt hozzák létre a mintegy 235 négyzetméteres minibölcsődét, amely nyolc-tíz kisgyermek befogadására lesz alkalmas. A napokban már el

is kezdték a közfalak kibontását és újak falazását, mivel a meglévő épületben teljesen új elrendezésben melegítőkonyha, mosdók, raktárak és más kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet.

Megújul a padozat és a gépészet is a régi épületrészben, a csoportszobát a pihenőés játszóterasszal pedig egy újonnan épülő bővítményben alakítják ki. A tetőre napelemek kerülnek, az udvaron játszóparkot és parkolókat hoznak létre. A pályázati öszszegből mintegy tízmillió forintot a berendezésre költhetnek. Kocsis Zsolt polgármester szerint a beruházásnak őszre el kell készülnie, a gyerekek ősz végén, legkésőbb 2022 januárjában birtokba vehetik a bölcsődét. A falu és a szomszéd település jelzései szerint a

minibölcsőde – amely a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde tagintézményeként fog működni – egyelőre ki fogja elégíteni az igényeket.

Kiemelt képünkön: Kocsis Zsolt a bölcsődének helyet adó épületnél