Boldog nyertesek lettek a szerencsés olvasóinkból

Átvették nyereményeiket szerencsés előfizetőink csütörtökön: a Mozaikkeresővel nyertek 500 ezer forintos bankkártyát, robotporszívót, telefont, laptopot és wellnessutalványt.

Évek, évtizedek óta a Vas Népe előfizetője – minden szerencsés nyertesünk ezt mondta a nyeremények átvétele alkalmával. A csepregi Módly Árpád 500 ezer forint értékű bankkártyát nyert, azt mondta, negyven éve fizet elő a Vas Népére, másodszor szánta rá magát a játékra és nagyon örül a szerencséjének. – Mindig játszunk, de szerencsénk még nem volt – mondta az immár laptoptulajdonos, a szombathelyi Sömenek Vendel. Két éve cserélte le a húszéves porszívóját, most még modernebb eszköz, robotporszívó segíti a takarítást Cseri Istvánnénak. Szombathelyi olvasónk ugyancsak nagyon régóta előfizető, játszani szokott, nyerni nem, nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy övé a robotporszívó. Barátnői mondták is neki, hogy mostantól akkor is takaríthat, ha nincs otthon.

Többszörösen is szerencsés Kovácsné Vörös Mária. Egyrészt azért, mert gasztonyi olvasónk éppen telefont akart vásárolni, le kell már cserélnie a régit, a Mozaikkeresővel egy Iphone-t nyert. Másrészt pedig most először gyűjtött, ragasztott és küldte be a Vas Népe mozaikjait.

– Több mint harminc éve előfizetők vagyunk, most e­lő­ször nyertünk, de az ilyenekben mindig részt vettünk – mondta a körmendi Károlyi István, a wellnessutalvány szerencsés nyertese. A feleségével megbeszéli hova utaznak. A Mozaikkereső játékra több mint 73 ezer szelvényt küldtek be a 14 megyei napilap olvasói, a Vas Népe előfizetői voltak a legaktívabbak, mintegy 13 ezer játékba küldött mozaikkal. – Köszönöm, hogy játszottak velünk, hogy az előfizetőink, és tartsák meg a jó szokásukat jövőre is – mondta Németh Balázs, a Vas Népe üzletszervezési vezetője.

