Bontják a karácsonyi dekorációt a csákánydoroszlói háznál

Minden évben emeli a tétet karácsonyi dekorációjával Gyurján János, idén igazi meglepetésekkel készül, de fejében már a 2021-es karácsonyi tervek is körvonalazódnak.

Nyolcadik alkalommal gyúltak ki a fények Gyurján János kertjében advent első vasárnapján, és ahogyan az már megszokott, most is minden létező rekord megdőlt. Egyrészt mert az idei volt a legszebb és legfényesebb karácsonyi dekorőrület – köszönhetően az 50 ezer izzónak –, másrészt mert több mint 30 ezer ember fordult meg az elmúlt egy hónapban a Las Vegast idéző portán.

Már a nyitónapon háromezren voltak, miközben arra számítottak, jó, ha hatszázan eljönnek – tudtuk meg Gyurján Jánostól, aki most kezd hozzá a több tízezer égő és dísz elcsomagolásának. A munka nagyjából két hétig fog tartani, ami elhanyagolható az építésre szánt három és fél hónaphoz képest, amit minden évben barátja, Illés István segítségével visz véghez.

Gyurján János kilenc évvel ezelőtt azért kezdte el a háza díszítését, mert szerette volna meglepni az arra járókat, aztán egyszer csak olyan sok lett az érdeklődő, akik az utcáról fotózták a házat, hogy öt évvel ezelőtt elhatározta, beengedi a látogatókat kapun belülre is. Ma már nem is menne másként, csak a parkoló autókból egy kilométeres sor szokott kialakulni, a parkolásnál a polgárőrök segítenek. Két szabály van, fűre lépni tilos, és mindent a szemnek, semmit a kéznek. A látogatók pedig betartják a szabályokat, nem szokott gond lenni.

A cél az, hogy minden évben felülmúlják az előző évet, ez eddig sikerült, és Gyurján János szerint idén is sikerülni fog, mert a tervek szerint rengeteg újdonság lesz, de hogy pontosan mik ezek, az legyen meglepetés, mindenesetre a kellékek, égők nagy része már megvan, ahogyan a kezdés időpontja is: 2020. november 29-én 17 óra, sőt gondolatban már 2021 karácsonyi dekorációja is megvan.