Boros, zenés, viharos – Ilyen volt a Savaria Történelmi Karnevál

A karneváli éjszakák legkedveltebb helyszíne idén is a Borok utcája és az innen nyíló Sörtér volt, ahol most is összegyűltek a baráti társaságok, hogy közösen kóstolják végig a standok kínálatát.

Sokakat vonzott most is ez a helyszín, hiszen egyetlen utcában megtalálhatók itt Magyarország meghatározó pincészetei, akik a hagyományos „nagy boraik” mellett az új kedvenceket is bemutatják a szombathelyi közönségnek. A pultok már csütörtökön várták a koccintani vágyókat, de a programok csak pénteken kezdődtek el.

A karnevál második estéjén a Castiglion Fiorentino történelmi zászlóforgató csoportja nyitotta a sort, majd a Langaléta Garabonciások, a Zgano tamburazenekar, a Savaria Legio Egyesület szórakoztatta a közönséget. Este a Sin Seekers, később pedig a Beatrice lépett színpadra. Az estét tüzes show zárta.

Szombaton már délután alakult a tömeg a Rákóczi Ferenc utcában. Bár a szervezők nagyon hamar tájékoztatást tettek közzé, hogy vihar közeleg, a kikapcsolódni vágyókat ez nem riasztotta el. A tömeg egyre csak nőtt, a padoknál elfogytak a szabad helyek és a sorok is egyre duzzadtak a bódék előtt.

Fél nyolc körül aztán megszakították a programokat és elkezdték kiüríteni a fesztivál helyszínét. A színpadon folyamatos volt a tájékoztatás, felszólították a közönséget, hogy húzódjanak biztonságos helyre – ebből a Borok utcájában és a Sörtéren nem sok akadt –, később az árusokat kérték, függesszék fel a kiszolgálást.

A tömeg egy része megfogadta a tanácsot, viszont sokan a figyelmeztetés ellenére sem mozdultak, és a kiszolgálóhelyek többsége is tovább üzemelt. A biztonsági szolgálat emberei autóval jártak körbe, hangosbemondón szólt a felszólítás. Mégis nagyon sokan bíztak abban, hogy a nyílt téren is átvészelhetik a vihart. Az erős szélben, enyhe esőben jókedvűen boroztak. Végül kilenc óra után nem sokkal folytatódtak a programok, elkezdtek visszaszállingózni az emberek, újra feloldódott a hangulat. Így a Budapest Klezmer Band és a Zanzibár fellépése is elindulhatott, még ha jelentős késéssel is. A hidegebb időjárás ellenére sokan hallgatták a zenéjüket. Vasárnap már kevesebben szórakoztak a Borok utcájában: mint minden évben, idén is a péntek és a szombat éjszaka volt a csúcsidőszak. De azok is találtak programot, akik a vasárnap estét választották. Lapzártánkig az időjárással sem volt gond.