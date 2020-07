Börtönbe küldené a bűnhalmozót a szombathelyi ügyészség

Kórházból lopott mobiltelefont, kávéautomatákat tört fel és liftet rongált a férfi, akit most börtönbe küldene a szombathelyi ügyészség.

Tavaly nyáron a kórházban lopott mobiltelefont a vádlott: egy alvó beteg telefonját emelte el aztán eladta 15 ezer forintért a 110 ezer forintos készüléket. Meglett, visszakapta a tulajdonos – derül ki az ügyészség tájékoztatásából. Lopott egy kávézóból is, idén januárban 100 ezer forintot emelt el a pultból, miután elbújt a mellékhelyiségben és kivárta a zárást. Aztán a kávézó nyitását is meg kellett várnia – le is bukott rögtön, megtérült a pénz.

„Járt” egy Fő téri üzletben is, onnan mobiltelefonokat és okosórákat lopott több mint 1,1 millió forint értékben, ezek nem lettek meg.

Három rongálást is a férfi számlájára írnak: a vasútállomáson, a buszpályaudvaron, valamint a kórházban is feltört kávéautomatákat, azokból összesen 94 ezer forintot zsákmányolt. Ezeken kívül két másik rongálás miatt is felelnie kell, ugyanis tavaly ősszel okozott 200 ezer forintos kárt, amikor kétszer is szándékosan liftet rongált.

Most letartóztatásban van, a Szombathelyi Járási Ügyészség pedig azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék végrehajtandó börtönbüntetésre.