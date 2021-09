Börtönben marad az ukrán férfi, aki részegen autókat gyújtott fel Sárváron

Három év börtönt kapott jogerősen az az ukrán férfi, aki tavaly decemberben részegen gyújtogatott. Tettéért bocsánatot kért, de magyarázatot nem adott rá.

Előkészítő ülést tartottak kedden a Szombathelyi Járásbíróságon annak az ukrán vendégmunkásnak az ügyében, aki még tavaly december 17-én éjjel Sárváron részegen autókat gyújtott fel. A három károsultból – akiknek autója bánta S. H ámokfutását – ketten vannak jelen. Rövid ideig úgy tűnik, hogy az előkészítő ülésből nem lesz semmi, miután a vádlott csak pár napja vette kézhez az idézést az előírt 15 nap helyett, de a fiatal, húszas éveiben járó férfi – aki a szombathelyi börtönből távmeghallgatással és a tárgyalóteremben ülő tolmács segítségével vesz részt az eljárásban – ezt nem bánja, láthatóan inkább gyorsan túl akar lenni az egészen. Mikor ezt tisztázzák, az ügyész megkezdi a vádirat ismertetését.

A vád szerint a férfi hajnali kettő körül először egy autószerelő műhely előtt parkoló Fordot gyújtott fel, miután az ablakát betörte és oda égésgyorsítót öntött. Az autó teljesen kiégett, 167 ezer forint lett a kár. Röviddel ezután a férfi egy társasház parkolójában álló BMW-t is felgyújtott, az autóban 790 ezer forint rongálási kárt okozva, csakhogy a tűz itt átterjedt a felgyújtott autó melletti Opelre is, ami kizárólag azért nem égett ki teljesen, mert időközben megérkeztek a tűzoltók, de azért 185 ezer forintos kár itt is keletkezett. A részeg férfi miatt ráadásul a parkolóban álló 11 további autó is közvetlen veszélybe került.

Az ügyész hosszasan sorolja az ügyészség birtokában lévő bizonyítékokat, a vádlott beismerő vallomásától kezdve, a szakértői vélemények és tanúvallomások egész során át, a kamerafelvételekig. A bizonyítással tehát nem volt gond és úgy tudjuk, a rendőröknek sem volt különösebben nehéz dolga a tettes beazonosításánál, hiszen a férfi a második autót a lakhelye közelében gyújtotta fel, miközben megsérült, a vérnyomok pedig egészen az ajtajáig vezettek.

A Szombathelyi Járási Ügyészség a férfit közveszélyokozás bűntette mellett, rongálás és garázdaság vétségével vádolta meg és vele szemben – amennyiben a vádirattal egyezően elismeri a terhére rótt bűncselekményeket és lemond a tárgyaláshoz való jogáról – három év börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy hat évre utasítsák ki az országból.

A vádlott szerint is minden úgy történt, ahogyan azt az ügyész felolvasta, ezért elfogadja az ajánlatot és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, azt azonban megjegyzi, hogy szeretné, ha kevesebb büntetéssel is megúszhatná, mivel sietne haza Ukrajnában élő, jövedelemmel nem rendelkező édesanyjához, aki már mindent eladott, hogy magát és nagymamáját el tudja tartani. Dr. Csik Attila bíró ezt követően a vádlottat kérdezi, kiderül, a nehéz körülmények között élő, vagyontalan, egyedülálló férfinak édesanyján és nagymamáján kívül gondoskodnia kell egy kiskorú gyermekről és, hogy már korábban is volt gondja az alkohollal, tavaly augusztusban a komáromi rendőrök ittas vezetésen kapták, amiért büntetőeljárást indítottak ellene. A vádlott végül az utolsó szó jogán minden érintettől bocsánatot kért, azonban tettére most sem adott magyarázatot. A bíróság végül – az ügyészi indítvánnyal egyezően – három év börtönre és hat év kiutasításra ítéli a vádlottat, valamint a vádiratban meghatározott kár kifizetésére kötelezi.

Elsőre talán soknak tűnhet minden autóért egy-egy év, a bíró elmagyarázza, hogy valójában ez miért volt egy nagyon méltányos ajánlat az ügyészség részéről. A halmazati szabályok szerint a bűncselekményekért 2-től 11 évig terjedő büntetés szabható ki, amelynek a középmértéke 6,5 év, tehát amennyiben tárgyalást tartottak volna az ügyben és a bíróságot már nem kötötte volna az ügyészi indítvány, ebből kellett volna kiindulni.

A középmérték felénél is kevesebb büntetés tehát nagyon enyhe, főleg, ha tudjuk, hogy ebbe beleszámít a december óta tartó előzetes fogvatartás ideje, és hogy jó magaviselet esetén a büntetés kétharmadának kitöltése után akár már jöhet is a szabadulás, vagyis a férfinak elvileg már csak alig több mint egy évet kell kibírnia. Mindez persze azokat, akiknek tönkrement az autójuk, nem vigasztalja, ők összesen másfélmillió forintot szeretnének kapni az elkövetőtől, ami több, mint ami a vádiratban szerepel, ezért a fennmaradó összeget legfeljebb polgári peres úton érvényesíthetik, ám ennek az összegnek a megszerzésére a férfi körülményeit tekintve, nem sok esély van.

