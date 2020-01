Börtönből csalt össze 2 milliót – Újabb rabságot javasol a körmendi ügyészség

Tizenhárman dőltek be a csalónak, aki távközlési cég munkatársának adta ki magát – pedig éppen börtönből telefonált. Milliókat keresett, lebukott, a csalásokkal valószínűleg újabb börtönéveket „szerzett” magának.

Kisorsolták egy nyereményjátékban – ezt állította a „szerencsés nyerteseknek” a vádlott. Azt is mondta, hogy a nyeremény átvételéhez pénzt kell utalni, országszerte telefonált, tizenhárman dőltek be a hamis nyereménynek. Volt, aki 50 ezer, de olyan is, aki 325 ezer forintot utalt, küldött a csalónak, pontosabban két társának. A telefonálást is kifizettette az átvertekkel a vádlott, hiszen alkalmanként 15 ezer forinttal feltöltötték a megjelölt egyenlegeket. 2017 októberétől négy hónapon át „ment az üzlet”, ezt derítette ki a nyomozás. Több mint 2 millió forint kárt okozott a csaló. A vád most üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények.

A Körmendi Járási Ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék végrehajtandó fegyházbüntetésre a többszörös visszaeső vádlottat, és azt is, hogy a csalásban segítségére volt társai kapjanak felfüggesztett börtönbüntetést, tájékoztatott közleményben dr. Simon József, Vas megye főügyésze, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész.