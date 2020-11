Bővül a sportcsarnok Körmenden

Bebes István a város polgármestere osztotta meg a hírt hivatalos Facebook-oldalán.

„V. Németh Zsolt országgyűlési képviselővel sajtótájékoztatón jelentettük be, hogy a Magyar Kormány közel 70 millió forinttal támogatja a Városi Sportcsarnok bővítésének előkészítését. Reményeink szerint a jövő évben már a kivitelezés is megkezdődhet. A beruházással többek között több száz új ülőhellyel fog gazdagodni a létesítmény, amire szükség is van, hiszen a nemzetközi kupaszerepléshez ezek megléte ma már elengedhetetlen” – írja bejegyzésében.