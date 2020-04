Bővülhet a bölcsőde Szentgotthárdon

Alig fejeződött be a szentgotthárdi Játékvár Óvoda felújítása és bővítése, újabb fejlesztést valósít meg az önkormányzat a legkisebbek érdekében: pozitív elbírálásban részesült a Tótágas Bölcsőde bővítésére összeállított és benyújtott pályázat.

Kozó-Németh Eszter pá­lyá­zat­írói és Véghné Merkli Anna tervezői munkájának is köszönhetően a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című TOP-pályázat keretében csaknem 154 millió forint támogatás érkezik a tervek megvalósítására.

A fejlesztés elsősorban új férőhelyek kialakítását célozza: az új csoportszobát a most tornaszobaként használt helyiségben alakítják ki, teljes felújítással és berendezéssel. Az új tornaszoba hozzáépítéssel jön létre, az épület nyugati irányú, az eddigi szerkezetet követő bővítésével. A mintegy 72 négyzetméteres bővítményben tornaszoba, játéktároló, sószoba, takarítószer-tároló is helyet kap, a meglévő helyiség átalakításával pedig gyermekmosdót alakítanak ki ugyanitt.

Mindezeken túl babakocsi- és gyermekkerékpár-tároló, a játszóudvari bejáratnál gyermek-WC és -kézmosó, illetve egy baba-mama szoba kialakítása is szerepel a tervek között, a csoportszobák ablakaira pedig árnyékolókat szerelnek.

A tűzjelző rendszer kiépítésén és a játszóudvar fejlesztésén, a csapadékvíz elvezetésén túl egészen a főbejáratig térköveznek, felújítva a jelenleg már töredezett járdaszakaszt is. A meglévő parkolóhelyek bővítése is szerepel a projektben: 14 új parkolóhely is készül a főbejárati kapun belül. A parkolótér kettős lehatárolásával elérhetik, hogy ezek az új helyek az általános városi személygépkocsiparkoló-rendszertől elkülönüljenek, kizárólag az intézmény forgalmát szolgálva majd a reggeli és a délutáni órákban.

A támogatási szerződés megkötése után a részletes építészeti tervezéssel, majd a vállalkozó kiválasztásának közbeszerzési eljárásával folytatódik a megvalósítás. A kivitelezés a jövő év első felére várható.