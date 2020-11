Brutális incidens a szomszédságban: megverték a takarítatlan ürülék miatt reklamáló rokont Pankaszon

Söprűvel, botokkal verték meg a rokonok, mert próbált megegyezni a társasházi udvarról nem takarított rengeteg macskapiszokról – ezzel a panasszal fordult hozzánk egy pankaszi olvasónk, ifj. Paál Tibor, aki pert is indított az ügyben, ma lesz az első tárgyalás.

A pankaszi társasház egyik lakója állítólag tizenhét macskát tart, mindenhova odapiszkítanak, és a gazdájuk nem takarít utánuk. Panaszos olvasónk szerint ez már közegészségügyi kérdés, mert nemcsak bűzös és undorító, hanem fertőzésveszélyes is. Fordult már az önkormányzathoz, de nincs állattartási rendelet, panaszt tett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál.

A macskák miatt ifj. Paál Tibort nemrégiben megverték. Amint mondta, a társasházban élők között – valamennyien közeli rokonok – elviselhetetlenné vált a feszültség, és kirobbant, amikor a macskákról ment egyeztetni. Súlyos szitkozódások közepette megverték, a brutális incidensről videófelvétel is készült.

A kárvallott férfi látleletet kért, a rendőrségen feljelentést tett, annak nyomán indul a per. Amint az elbeszélésekből kiderül, a macskapiszok miatti összecsapásban testet öltő probléma gyökere a társasházi tulajdoni viszonyokhoz, a közös költségek rendezetlenségéhez, a közös út használatához nyúlik, és a társasházi alapító okirathoz, amelyben az áll, hogy csak élő sövénnyel lehetne elválasztani az egyes lakásokhoz tartozó területeket, de azon meg a macskák egyszerűen átugrálnának. Ifj. Paál Tibor ügyvédet fogadott, aki azt javasolja, hogy kérjen birtokvédelmi jogot, úgy kötelezni lehetne a szomszédot, hogy likvidálja a macskákat.

Becsöngettünk a szomszédba is, hogy megkérdezzük, miért nem takarítanak. Az asszony – aki kérte, hogy a nevét ne írjuk le –, azt mondta, hogy rengeteget dolgozik, a férje beteg, megműtötték, nem ér rá a macskák után takarí­tani. Hogy miért verték meg ifj. Paál Tibort, arról nem kívánt nyilatkozni. Annyit mondott, hogy feléjük az provokáció volt. Egyébként is csak hat-hét macska van, közülük többet meg is műttetett, hogy ne szaporodjanak. Elajándékozná őket, de nincs kinek, szeretné felvenni állatvédőkkel a kapcsolatot, de nem ismer senkit. Ebben segítettünk neki, így már intézkedhet.