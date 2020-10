Budai Gyula: A kamarának lépnie kellene; ha nem teszik, az is elgondolkoztató

Hiába fordult 2018 márciusában az adóbűnöző Czeglédy Csaba miatt az ügyvédi kamarához Budai Gyula országgyűlési képviselő, azóta sem történt semmi.

Ismert, dr. Czeglédy Csaba és társai ellen 6 milliárd forintos költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás. A tárgyalás csütörtökön folytatódott volna a Kecskeméti Törvényszéken, azonban több vádlott védőügyvédjét érdekellentét miatt kizárták az ügyből. Kiderült, Binszki József képviselte korábban az egyik olyan vádlottat, aki az eljárás során egyezséget kötött, és akivel szemben a Szegedi Törvényszék 2019. június 26-án ítéletet is hozott.

Mint arról lapunk is beszámolt, a történtek miatt Budai Gyula országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) a Magyar Ügyvédi Kamara és a helyi ügyvédi kamara elnökéhez fordult levélben, amelyben azt kérte kivizsgálni, milyen módon keletkezett az ügyvédi megbízás. Az ügyből kizárt ügyvéd, Binszki József egyébként a Demokratikus Koalíció szegedi önkormányzati frakciójának vezetője.

Budai Gyula szerint a kamarának lépnie kellene

„Budai Gyula szerint az ügyvédi trükközésnek is következménye kell legyen, ahogy szerinte az sem normális dolog, hogy egy közpénzcsaló bűncselekményekkel vádolt ügyvéd irodáját közpénzből tartják el az önkormányzatok, és Czeglédy még közügyek irataiban is turkálhat” – erről a Pesti Srácok írt tegnapi cikkében. Budai Gyula úgy fogalmazott: „A kamarának lépnie kellene; ha nem teszik, az is elgondolkoztató.”

Budai Gyula beszélt arról is : „Még 2018 márciusában fordultam Czeglédy miatt az ügyvédi kamarához, de azóta sem történt semmi. Szerintem nem véletlenül” – írta a Pesti Srácok.

A Vas megyei Ügyvédi Kamara honlapján tájékozódtunk: a kamarai tagok között valóban szerepel dr. Czeglédy Csaba Adrián ügyvéd neve, elérhetősége. Míg dr. László Győző és dr. Horváth Attila ügyvédek neve nem elérhető, miután alpolgármesteri megbízatásuk miatt tavaly novemberben felfüggesztették ügyvédi tevékenységüket.

DK-s önkormányzatoktól milliós megbízások

Többször írtunk arról, hogy a DK-s polgármesterek által vezetett budapesti kerületi önkormányzatok több millió forint értékű ügyvédi megbízásokkal látják el Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját. Az is igaz, hogy a Czeglédy által közzétett bírósági iratokból kiderül, hogy ezekben az ügyekben az ügyvédi iroda képviseletében Fodor Tímea jár el – erre még dr. Szendrő-Németh Tamás civil blogger hívta fel a figyelmet.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy ezekben az ügyekben Czeglédy ne dolgozna ügyvédként. Újbuda honlapján találtuk meg azt a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvet, amely a Média 11 Kft. feb-ülésén készült. A gazdasági társaság száz százalékban a DK-s László Imre polgármester által irányított Újbuda önkormányzatának tulajdonában áll. A május 28-ai feb-ülés napirendi pontjai között szerepelt a Média 11 Kft. és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi iroda közötti szerződéskötés is szerepelt. A jegyzőkönyvből kiolvasható: az ülés első 45 percében a Czeglédy és Társai Ügyvédi irodát Fodor Tímea mellett dr. Czeglédy Csaba is képviselte.

Indított-e vizsgálatot Czeglédy ellen a vasi ügyvédi kamara?

Elektronikus levélben fordultunk dr. Tóth Lászlóhoz, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnökéhez. Ebben hivatkoztunk az ügyvédi tevékenységről szóló törvényre is, amelynek 130. § (1) a.) szerint „Az elsőfokú fegyelmi tanács az ügyvédi tevékenység gyakorlását felfüggesztheti, ha az ügyvédi tevékenységet gyakorló személy szándékos bűncselekmény miatt büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádast – hatálya alatt áll”. Megkérdeztük: ez alapján a Vas Megyei Ügyvédi Kamara vizsgálta-e dr. Czeglédy Csaba ügyvédi tevékenysége felfüggesztésének lehetőségét? Amennyiben igen, mikor és miért nem tartották indokoltnak a felfüggesztést? Érdeklődtünk arról is, hogy 2017. júniusa óta kezdeményezte-e dr. Czeglédy Csaba saját maga ügyvédi tevékenységének felfüggesztését a Vas Megyei Ügyvédi Kamaránál.

Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.