Bük és Sárvár vidéke önálló térségként szerepel az ország újrarajzolt turisztikai térképén

Újrarajzolta a kormány az ország turisztikai térképét, amelyen önálló térségként jelölték ki Vas megyében Bük és Sárvár vidékét.

Az eddigi öt kiemelt fejlesztési térség után tizenegy turisztikai térség létrehozásáról döntött a kormány, ami hoszszú távon határozza meg Magyarország turizmusát. A térségek kijelölésével a cél a turisztikai feladatok ellátásának hatékonyabbá tétele, jól kommunikálható és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával összhangban. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese a témában tartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a világjárvány új helyzetet teremtett a turizmusban, ezért hazánk még inkább fókuszálni fog a belföldi turizmusra az elkövetkezendő

időszakban.

Az idei nyár megmutatta, hogy mindez valódi sikertényező tud itthon lenni, és nem túlzás kimondani azt, hogy a belföld az új külföld – hangoztatta.

A frissen meghatározott turisztikai térségek között régiek és újak egyaránt szerepelnek: a Balaton, Sopron-Fertő, Bük–Sárvár, Tokaj és Nyíregyháza, Mátra–Bükk, Gyula és térsége, Győr–Pannonhalma, Szeged és térsége, Pécs–Villány, Debrecen és térsége, valamint Budapest környéke lett az új rendszer szerint nevesítve.

Könnyid László kijelentette, a nevesített 11 új térséget a fejlesztések mellett értékesítési és marketingközpontúan is szeretnék versenybe hozni. Ki fogják alakítani az adott régiók saját imázsát, illetve arculatát, az így létrejövő turisztikai „márka” pedig lehetővé teszi, hogy az adott márkapozíció, illetve piaci pozíció is kialakuljon. Mindezeknek az értékesíthetőség elősegítésében van kulcsszerepük.

Az adott térségekben nagy hangsúlyt fognak fektetni a szolgáltatók együttműködésének erősítésére is, hogy hálózati gondolkodásra ösztönözzék őket. Lapunk kérdésére a vezérigazgató-helyettes elmondta, komoly külföldi marketingkampány előtt áll az ország, a turisztikai térségeket ilyen szempontból igyekeznek majd a külpiacokon is megtámogatni. A kormányhatározattal kapcsolatban az érintett vasi országgyűlési képviselőket és polgármestereket kérdeztük.

– Fontos, hogy a magyar turizmusban betöltött helyünket meg tudjuk őrizni, ehhez segíthet hozzá a kormány újabb döntése – értékelte Ágh Péter, Észak-Vas megye képviselője a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányhatározatot, amely önálló turisztikai térségként nevesíti Bük és Sárvár vidékét.

– A turizmus jövője, fejlesztése szempontjából ez a kormányhatározat kulcsfontosságú lépés. Az elmúlt években Észak-Vas megyében sokakkal együttműködve keményen dolgoztunk ezért a döntésért. Alapkoncepciónk abból adódott, hogy Bük és Sárvár gyógyfürdőjük révén a magyar turizmus kiemelkedő jelentőségű szereplői. E két város a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma alapján évről évre a tíz legnépszerűbb település között szerepel, Bükön 700-800 ezer, Sárváron 500 ezer körüli volt ez a szám az elmúlt években, ami kivételes eredmény.

Azok azonban, akik az említett gyógyhelyekre látogatnak, jellemzően rövid időt töltenek itt és tartózkodásuk jórészt a vizes létesítményekre korlátozódik – hívta fel a figyelmet a képviselő. Ha azonban egységes desztinációként tekintünk a Kőszegtől Bükön és Sárváron át Celldömölkig tartó térségre és hosszú távú intézkedések történnek, akkor elérhetővé válhat az, hogy vonzerőnket fenntartsuk és akár az itt-tartózkodás ideje is növekedjen. Mindehhez az alapot az itt található fürdők adják, az Alpokaljától a Ság hegyig tartó tájak, települések és műemlékek pedig a további kitörési lehetőségeinket hordozzák. Köszönöm a kormánynak és a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, hogy támogatták Bük és Sárvár térségét – tette hozzá a képviselő.

Dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője szerint szintén nagyon fontos, hogy sikerült elérni, hogy Szombathely és a Pinka-völgyi települések is szerepelnek az újragondolt önálló turisztikai térségek települési listáján, hiszen sem a vasi megyeszékhely, sem a környező falvak nem voltak részei soha kiemelt turisztikai régiónak. A Pinka-völgye a bor, a horgász-, a kerékpáros és a vadászturizmus szempontjából is rendkívüli értékekkel bír, hiszen részben a vasfüggöny miatt, itt ötven éven át szinte érintetlen volt a természet, megérdemelten kerültek hát az itteni települések a listára.

– Azt reméljük, hogy a következő uniós fejlesztési ciklusban a kiemelt turisztikai desztinációk előnyt élveznek majd a források elosztásánál – hangsúlyozta Kondora István sárvári polgármester. Hozzátette, a mostani döntés egy hosszabb folyamat eredménye, mivel már korábban felvetődött, hogy létre kellene hozni egy ön­álló turisztikai térséget Bük és Sárvár vezetésével, de a környező kistelepülések bevonásával, és ez most, a térség országgyűlési képviselőjének hathatós közreműködésével meg is valósult. A most újonnan kijelölt önálló turisztikai térségek vezérhajói lehetnek a magyar turizmusnak a jövőben, amit ugyan a járvány kissé megtépázott, de saját, kormányzati és uniós források segítségével remélhetőleg gyorsan talpra állítható – fogalmazott.

Örült a hírnek Tóth Szabolcs cáki polgármester is. Mint elárulta, ők képviselői közbenjárásnak köszönhetően most is kormányzati forrásból fejlesztenek, de a jövőben még egyet lépnének tovább. Elsősorban a szolgáltatások terén szeretnének erősíteni, és olyan csomagokat állítanának elő a pincesorra érkező turistáknak, amellyel akár egy egész napot is eltölthetnének a településen.

Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere is nagy lehetőséget lát abban, hogy a település mostantól már egy önálló turisztikai térség része, hiszen minden bizonnyal, ahogyan a múltban, úgy a jövőben is lesznek olyan hazai és uniós pályázatok, amelyekre kifejezetten azok a települések pályázhatnak majd, amelyek kiemelt régiókban találhatók.

– Sokat lobbiztunk azért, hogy ezt elérjük – kommentálta a kormány döntését Básthy Béla kőszegi polgármester, aki hozzátette, mindebben Ágh Péter országgyűlési képviselőnek komoly érdemei vannak. – Kőszegnek és környékének mindig is nagy volt a turisztikai vonzereje, úgy érezzük, ezzel a határozattal a város végre megérdemelt helyére került, és bízunk abban, hogy az ezzel járó előnyöket a lehető legjobban ki is fogjuk tudni használni, hiszen a kiemelt desztinációkhoz tartozó települések jobb pozí­ció­ból indulhatnak a turisztikai fejlesztésekért való küzdelemben.