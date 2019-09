Bükfürdőn már alakul a második városközpont

Elbontották a régi cukrászdaépületet Bükfürdő közepén, egyelőre füvesítik a területet, aztán ez is része lesz a bükfürdői városközpontnak.

– A városrész közepén egy közösségi teret, egy városközpontot szeretnénk kialakítani, ez több évtizedes álom, ezért kellett elbontani – mutatta a cukrászda már „tisztázott” helyét dr. Németh Sándor polgármester.

A tér kialakításához az önkormányzat a fürdőtől és magánszemélyektől vásárolta meg a szükséges területet, és adták be a gyógyhelyfejlesztési pályázatot, amellyel egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyertek – emlékeztetett. A támogatói döntés és a tervek tehát adottak, a kivitelezés egyik első lépése a bontás, hiszen el kell tüntetni az oda nem illő objektumokat.

– A cukrászda, az ajándékbolt is ennek része, régóta használaton kívül, lerobbant állapotban volt, rágcsálók ütöttek tanyát, itt éktelenkedett a fürdő előtt. Sort kerítünk a régi buszmegálló elbontására is, hiszen az új buszmegállóba kitelepítettük a funkciót – számolt be dr. Németh Sándor.

Szellősebb a településrész központja, amelynek része a fürdő új főbejárata és az átadás előtt álló gyógyászati rész. A cukrászda helyét egyelőre füvesítik, és közben folyik a gyógyhelyfejlesztési pályázat átdolgozása. Az önkormányzatot nem szeretnék hitelcsapdába kergetni, átgondolják a műszaki tartalmat, ésszerű önrészt vállal a város a nagyszabású építkezéshez.

– A térkialakításhoz egy másik nyertes pályázat is kapcsolódik, a kerékpárutak felújítása folyik, a fürdő nyári bejárata előtti tér ezzel megújul – tette hozzá dr. Németh Sándor.