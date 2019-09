Bükön hatmilliárdos fejlesztést alapoznak

A fürdő és környezete komplex fejlesztését készítik elő abból a 15 millió forint támogatásból, amelyet most nyert el a büki önkormányzat.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmány és az építészeti koncepciótervek kidolgozására költik a 15 millió forint támogatást, amelyről most kapta meg a támogató okiratot a büki önkormányzat a Magyar Turisztikai Ügynökségtől. Ez az első körös állami támogatás – látható a fürdő közleményében. Nagyszabású építkezést alapozhat meg ez a tervezés:

– Hathektárnyi összefüggő terület van a fürdő mögött, a koncepció nemcsak a jelenlegi területre vonatkozik, hanem a Bernáth Lajos sétány–Európa úti területre is megfogalmaz terveket – mondta el dr. Németh Sándor, Bük polgármestere.

A meglévő fürdőterület fejlesztésére is készülnek tervek: a gyógyászat, a strand fejlesztése, valamint a csatolt szálláshely-szolgáltatásra és a csatolt vendéglátóhelyek minőségfejlesztésére is, tette még hozzá a polgármester. A külső és a meglévő területek fejlesztése is része a fürdő tavaly elfogadott középtávú fejlesztési tervének, erre épülnek a koncepciótervek, amelyeket majd az engedélyezési tervdokumentáció követ.

Azokkal pedig egy 6 milliárd forintos fejlesztési csomagra pályázik Bük – ez lehet a városrész, Bükfürdő eddigi legnagyobb fejlesztése.