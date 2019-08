Bükön ünnepeltek a horvátok

Szerte Vas megyéből érkeztek horvátok, nemzetiségük kultúráját ünnepelték zenével, tánccal szombaton, immár 17. alkalommal Bükön.

A szeles, friss időben az átriumban terített asztalok várták a mise után a résztvevőket: népviseletbe öltözve, magyar és horvát, valamint Bük város zászlójával vonultak a helyszínek között a 17. Horvát Kulturális Fesztivál résztvevői. A házigazda büki horvát nemzetiségi önkormányzatnak a szervezésért, a vendégeknek a fellépésért és a látogatásért mondott köszönetet dr. Németh Sándor, Bük polgármestere.

– Az idei már a tizenhetedik, de a cél változatlan, a horvát kultúra ápolása és bemutatása – fogalmazott köszöntőjében előbb horvátul, aztán magyarul is Virágh János, a büki horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke.

Szólt ének és tambura, volt tánc is a horvát kulturális ünnepen, amelyre szinte megtelt az átrium nézőtere. A kulturális programsort a peresznyei‎ énekkar nyitotta, ők az ünnepi szentmisén működtek közre. Az átrium színpadán a Gradisce Kulturális Egyesület tánccsoportja indította az estét Skrapits Péter vezetésével.

A nézőtérről elégedett hangok kísérték a fellépést: annak örültek a nézők, hogy fiatalokat is látnak nemzetiségi táncot járni. Voltak szombathelyi fellépők is, és természetesen színpadra lépett a házigazda büki Danica énekkar is.