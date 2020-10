Burgenlandban is egyre több a fertőzött – Idősotthonban és hivatalban is felütötte fejét a vírus

A napokban 156 új fertőzöttet regisztráltak a határközeli tartományban. Ezek között van a felsőpulyai járási hivatal hét alkalmazottja, valamint kedden ismertté vált, hogy 54 fertőzöttet találtak a pinkafői idősek otthonában.

Ausztriában, nyolc hónappal az első megerősített CoV fertőzések után a hivatalos statisztikák szerint a halálozások száma meghaladta az 1000-et. A világjárvány kezdete óta országszerte összesen 86 ezer 102 ember tesztje lett pozitív, és a jelentések szerint a mai napig 1005 ember halt meg a Covid-19 következtében.

Kedden ismertté vált, hogy Burgenland tartományban a pinkafői/pinkfeldi idősek otthonában 54 ember fertőződött meg, – köztük 38 lakó 16 dolgozó – a koronavírussal. A tartomány vezetői most további intézkedéseket terveznek az idősek otthonában. Az FPÖ elnökének, Norbert Hofernek a felesége is ott dolgozik, mivel az ő eredménye is pozitív lett, így a politikus is karanténban van – tájékoztata az orf.at.

Burgenlandban 102 új koronavírus-fertőzés igazolódott be vasárnaptól hétfőig. Ezek között van a felsőpulyai/oberpullendorfi járási hivatal hét alkalmazottja is. A hivatalban a további intézkedésig, csak sürgős esetben, és csak előztes telefonos bejelentés után történik ügyintézés. Azokat a személyeket, akik 2020. október 19., hétfő és október 23., péntek között látogattak el Felsőpulyán/Oberpullendorf Járási Hivatalába, arra kérik, hogy fokozottan figyeljék az egészségügyi állapotukat. Ha tünetek jelentkeznek az érintetteknél, akkor haladéktalanul kapcsolatba kell lépniük az 1450-es ingyenes egészségügyi forródróttal. A hivatalos vizsgálatok folyamatban vannak.

Eközben Bécsben hétfőn mintegy 1500 ember tüntetett a kormány koronavírus-intézkedései ellen. A sajtóbeszámolók szerint többségük maszk nélkül és biztonságos távolság megtartása nélkül vett részt a megmozduláson. A tüntetést a rendőrök nem oszlatták fel, bár alkotmányjogászok szerint ez lehetséges lett volna.