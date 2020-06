Bűzlő, ismeretlen eredetű halmaradványokat találtak Alsószölnök és Szakonyfalu határában

A három kupacnyi pisztráng profin feldolgozott éttermi maradéknak tűnik.

Szombaton délután egy szentgotthárdi férfi lett figyelmes a bűzlő maradványokra kirándulása során. Még aznap este közzé is tette felháborodását közösségi oldalán. Mint írta, a szakonyfalui bekötőúton Szakonyfalu és Alsószölnök között a Rába irányában, a híd után lett figyelmes a förtelmes szagot árasztó, oszló állati hulladékokra, amit addigra jócskán megleptek a hőslegyek is.

A férfi által feltöltött fotókon tisztán látszik, hogy ládában érkezhettek a maradványok az út szélére: három kupacnyi tetem hever ott nagyjából egyforma távolságra egymástól, a kupacok mindegyike szabályos téglalapot formáz.

A bejegyzés alatt többen is jelezték, hogy fel vélik ismerni a halfajtát: pisztrángról lehet szó, ami ilyen mennyiségben biztos, hogy nem egy háztartásból kerülhetett kidobásra. Ezt támasztja alá az is, hogy láthatóan nem amatőr kezek végezték el a feldolgozást – a pisztrángok profin filézve „kerültek vissza” a természetbe. – Ezt megerősítve Alsószölnök polgármestere, Monek Zsolt elmondta: ő is úgy látja, hogy éttermi hulladékról lehet szó, máshonnan ekkora mennyiségű hal nem kerülhetne oda. A polgármester segítségét kérte a körzeti megbízott abban, hogy azonosítsák be, melyik településhez tartozik a terület. Ez Monek Zsolt szerint bizonyíthatóan szentgotthárdi fennhatóság alá esik, hiszen a rábatótfalui településrészhez közel a főútról Alsószölnök és Szakonyfalu között, az osztrák határ és a Rába felé vezető földúton található.

Szakonyfalu polgármestere, Rogán Valéria úgy véli, a terület vagy Alsószölnöké, vagy Szentgotthárdé, mivel a Szakonyfalu határát jelző táblán kívül esik – ők a településen egyébként a hatósági állatorvostól értesültek az esetről. Hozzátette: az állatorvos kijelentette, nehéz utólag beazonosítani, hogy honnan érkezhettek a maradványok.

Megkérdeztük Szentgotthárd polgármesterét is az üggyel kapcsolatban, ő annyit tudott hozzáfűzni, hogy egyik szentgotthárdi étterem sem kínál jelenleg pisztrángból készült ételt, főleg nem ilyen mennyiségben – így kizárható, hogy tőlük származnának a maradványok. Huszár Gábor úgy véli, az sem kizárt, hogy tengeri halak maradványairól van szó. Abban biztos, hogy a két falu egyikének fennhatósága alá tartozik az érintett rész, őt nem is keresték meg az üggyel kapcsolatban a hatóságok.

A rendőrség egyébként ismeretlen tettes ellen nyomozást indított az ügyben.