Cél a „tiszta kórházak” fenntartása – Válaszolt a Vas Népe kérdésére az Operatív Törzs

Megőriznék a kórházak fertőzöttségtől való tisztaságát, a súlyosabb betegeket pedig a legszakszerűbb ellátást biztosítani tudó intézményekbe irányítják – hangzott el az Operatív Törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Ennek érdekében a középsúlyos és súlyos eseteket fővárosi kórházakba irányítják az ország minden pontjáról.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos elmondta: már közösségi terjedésről beszélünk, így a védekezés kicsit nehezebb a második hullám idején. Nem gócosan van jelen a járvány Magyarországon, bárhol felütheti a fejét a fertőzés. Ezzel szemben az egészségügyi ellátórendszert felkészítették a feladat ellátására, jelenleg a kórházak 53 százalékos ágykihasználtsággal működnek és a fennmaradó 47 százaléknak is csupán 20 százalékát kell fenntartani a koronavírusos betegek számára.

Lapunk kérdést továbbított az Operatív Törzs felé arra irányulva, hogy mely kórházakban történik a középsúlyos és súlyos esetek ellátása. Müller Cecília ezzel kapcsolatban ma részletes tájékoztatást adott.

Ahogy mondta: tervszerű védekezés zajlik, a betegutak pontosan kijelöltek. A középsúlyos és a súlyos, bizonyítottan koronavírusos esetek ellátása Budapesten, a Dél-Pesti Centrumkórházban, a Szent János Kórházban és a Korányi Pulmonológiai Intézetben történik. Ameddig csupán gyanús esetről van szó, addig a területi infektológiai, fertőző osztályokon, izoláltan elkülönítve tartják a betegeket – akik, amennyiben beigazolódik a pozitivitás, a kijelölt intézményekbe kerülnek.

A fővároson kívül is régiónként kijelöltek a kórházak és egy második, illetve egy harmadik ütemben fokozatosan lépnek be az ellátásba, amennyiben ez szükséges. Müller Cecília hangsúlyozta, a céljuk az, hogy a koronavírusos betegeket egyrészt megfelelő minőségben, megfelelő helyen lássák el, ahol minden tárgyi, személyi feltétel és tudás rendelkezésre áll. Ezeken a helyeken rengeteg tapasztalat halmozódott fel az első hullám során, tehát a betegek a lehető legjobb ellátást kapják. Továbbá azt is célként határozta meg, hogy a fertőzötteket egy helyre koncentrálják, óvják a területi kórházakat a fertőzöttségtől – maradjanak úgynevezett tiszta kórházak. – Ne lepődjenek meg, ha nem a területileg illetékes kórházba kerül valaki, ez a tervszerű ellátás következménye – kérte a tisztifőorvos.

Az Operatív Törzs teljes szerdai sajtótájékoztatójáról ITT írunk.