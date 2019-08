Celldömölkiek is voltak az Ed Sheeran-koncerten, nem észleltek pánikot

Óriási tömeg gyűlt össze a Sziget Fesztiválon szerda este, egyes fórumok azt írják, többen rosszul lettek, a pultokon át menekültek, volt, akinek halálfélelme volt.

A közösségi oldalakon is ez a téma: valaki úgy fogalmazott: lökdösődő, agresszív, kontrollvesztett tömeg, más ijesztőnek, kibírhatatlannak találta a helyzetet. A szervezők szerint a sok embert a biztonsági terveknek megfelelően tudták kezelni. Egyes források szerint 95 ezer ember gyűlt össze egy időben a szigeten, 60 ezer ember hallgatta a nagyszínpadnál Ed Sheerant.

Megkérdeztünk egy celldömölki szemtanút, aki a családtagjaival és a barátaival vett részt a koncerten, milyen élmény volt, mit tapasztalt. Fonyó Roberta elmondta, számított a nagy tömegre, hiszen mondták előre, hogy telt ház van a szigeten. 16 órakor már ott voltak, könnyen találtak parkolót, gyorsan be tudtak csekkolni. Folyamatosan, fokozatosan telt meg a sziget, rengeteg volt a külföldi is, svédek, norvégok, britek. Az Ed Shee­ran-koncert 21.40-kor kezdődött.

– Addigra már mindenki odagyűlt a nagyszínpadhoz, egy talpalatnyi hely sem volt. Mindenhol emberek álltak, előttünk, mellettünk, mögöttünk, de ez számunkra nem volt fullasztó, ránk nem hatott nyomasztóan. Mi nem tapasztaltunk pánikot. Úgy vélem, azok pánikoltak, akik alkohol vagy drog befolyása alatt álltak. Nem volt kibírhatatlan a tömeg – mesélte. – Pedig a színpad jobb oldalán álltunk, ahol nagyobb volt a tumultus. Még kifelé menet sem tapasztaltunk feszültséget, miután 22.50-kor a koncert befejeződött. Igaz, tolongás volt, lépésben lehetett haladni, háromnegyed óra alatt értünk ki. Volt találkozási pontunk, de nem sodort minket szét a tömeg, nem vesztettük el egymást, együtt tudtunk maradni. Láttam csecsemőt, akit babakocsiban toltak, ezt nem is tudtam értelmezni, láttam apukát, aki kétéves gyereket vezetett kézen fogva, voltak 5-6 éves gyerekek is. Mi nem vittük el a 12 éves gyerekünket – ez is egy szülői döntés –, csak a nagyobbik, a húszéves volt velünk.

Pánikra okot adó eseményről nincs hír, a celliek kiabálást, szirénázást sem hallottak, a kihozott gyerekek nem sírtak. Előfordulhat, hogy valaki megijed a 60 ezres tömegben, elképzelhető az is, hogy valaki másként reagál – nem tudja megőrizni a nyugalmát, önfegyelmét –, ha esetleg tudatmódosító szerek befolyásolják.

Arra a szintén az interneten felvetett problematikára, hogy „elfogyott a levegő”, Fonyó Roberta úgy reagált: – Annyi történt, hogy megjött a hidegfront, és tolta maga előtt a meleg levegőt, ezt valóban lehetett érezni a helyszínen, és mire kiértek, már eleredt az eső.

A celldömölki társaság szerint a szervezők jól kezelték a bődületes tömeget, gördülékenyen ment minden. A koncert alatt is rengeteg helyen volt kiszolgálás, nem volt túl hosszú a sorban állás a mosdóknál sem.

Magáról a rendezvényről Fonyó Roberta elmondta: jó élményt kaptak, aki ott volt, nem csalódott. A koncert nagyon profi volt, Ed Sheeran megtisztelte a közönséget a hajszálpontos kezdéssel, egy jó óra múlva pedig befejezte. A dalait több tízezer ember énekelte vele együtt, táncoltak, tapsoltak fantasztikus hangulatban.