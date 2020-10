Centimétereken múlott egy frontális karambol Szombathely külvárosában (Videóval)

A BP-i Autósok Közösségének hivatalos Youtube csatornájára került fel egy videó, ami Szombathely külvárosában játszódik. Egészen pontosan az Olad és Kámon városrészeket összekötő elkerülő úton történt majdnem tragédia. A felvételen látható, ahogy egy ezüst színű kombi autó sofőrje előzésbe kezd, és ugyan bőven kellett látnia, hogy szemben már érkezik autó, de azért még megpróbált két gépkocsit megelőzni. A vétlen, szembejövő autó sofőrjének lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt egy komoly frontális karambol, aminek egyéb, beláthatatlan következményei is lehettek volna. Jól láthatóan fékezett is, és húzta az út széle felé a kormányt, így a vétkes az utolsó pillanatban még be tudott sorolni.

Sajnos azon az útszakaszon nem egyedi az ehhez hasonló eset. Ismét fel lehet tenni a kérdést: vajon megéri az a néhány másodperc?