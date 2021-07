Centimétereken múlt a motoros élete a 84-es úton, videón az előzés

Nagy forgalomban mutatta be azt a veszélyes manővert, amit egy autó kamerája is megörökített.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

Felelőtlen, köz-, és önveszélyes. Ezen kívül még sok kevésbé szép jelzőt mondhatnánk arra a motoros férfira, aki csütörtökön késő délelőtt motorozott a 84-es főúton Sárvár térségében. A német rendszámú motoros a nagy forgalomban mutatta be azt a veszélyes előzést, amit egy autó kamerája is megörökített.

A papucsban, rövidnadrágban és pólóban motorozó férfi a nagy forgalomban kezdett több autó előzésébe, miközben szemből is folyamatosan érkeztek a járművek. A kamerás autó mellett éppen akkor haladt el a motoros, amikor szemből egy teherautó érkezett, csak amiatt nem ütközött a felelőtlen sofőr, mert a teherautó és a személyautó vezetője is is teljesen a padka mellé húzódott, de így is mindössze centiméterek maradtak a járművek között. Ráadásul a következő előzésnél is három jármű haladt el egymás mellett.

Egy esetleges esés esetén a motorost nem védi kasztni, csupán a védőruházat van a motoros bőre és az aszfalt között. Nem megfelelő védőruha – vagy mint a videóban is látható, papucs, rövidnadrág, póló esetén -, miközben a motoros az aszfalton csúszik, gyakorlatilag a bőr és a hús forgácsolódik le, mivel semmiféle védelem nincs. A vaol.hu hasábjain is többször számoltunk már be olyan esetről, amikor a megfelelő védőruha mentette meg a motorost a súlyosabb sérülésektől.

Videó: