Covid-beszámolók több kontinensről: ilyen az élet pandémia idején

Japánban a maszkviselés csak ajánlás, de megfázás esetén is maszkot vesznek az emberek. Phoenixben az éttermek tele vannak emberekkel. Moszkvában a külföldiek az elsők között regisztráltak az oltásra.

A maszkviselés ajánlás – Schmitt Csilla, Japán

Japán Magyarországhoz hasonlóan csaknem 440 ezer regisztrált koronavírus-esetnél jár, ami a lakosság számát figyelembe véve sokkal jobb helyzetet mutat. A hazai 16 ezer elhunyttal 8 ezer elhunyt áll szembe, így érdemes megfigyelni, mit csinálnak másképp – vetette fel Schmitt Csilla, a Magyar–Japán Baráti Társaság-Szombathely elnöke. Japán szigetország, a határok lezárását viszonylag könnyen megoldotta, de a fertőzések alacsony száma inkább az emberek mentalitásának köszönhető. A kormány nem vezetett be szankcionálással járó szabályokat. A maszkviselés csak ajánlás, ám megfázás esetén is maszkot vesz, aki beteg. – Januárban 7 ezer feletti napi esetszámok is voltak, én ekkor jártam ott. Üzleti vízumra és 72 órán belüli negatív koronatesztre volt szükség.

A reptéren újabb tesztet kellett elvégeztetni, és ezután is 14 nap karantén várt a beutazókra.

A fix szálláshely mellett előírták a tömegközlekedési eszközök használatának tilalmát, és azt, hogy kerüljük az embereket, éttermeket. Naponta egészségügyi jelentést küldtünk be online. Mivel a Felnőtté Válás Ünnepe erre az időszakra esik, nem minden körzetben engedték megrendezni, ahol igen, ott lázmérés után engedték be a fiatalokat.

Oktatás hibrid módon – Gáspár Gabriella, Oroszország

A szombathelyi születésű Gáspár Gabriella Moszkvából jelentkezett. Január 23-ára kaptak időpontot az első oltásra, február 13-án a másodikra, meséli Gabi, és azt emeli ki: jó érzés félelem nélkül élni. A külföldiek az elsők között regisztráltak az oltásra. Az oktatási intézmények a járványidőszakban végig működtek, kivéve egy másfél hónapos tavaszi és egyhetes őszi időszakot. Gabi három iskolás gyermeke nagykövetségek által működtetett iskolába jár, ami elővigyázatosabb volt: 6. osztálytól átálltak az online oktatásra, csak néhány hete váltottak hibrid módszerre. Tavasz óta főszabály szerint nem lehet beutazni Oroszországba, és a külföldi munkavállalókat sem engedik vissza, ha hazalátogatnak. A karácsonyt nehéz szívvel Moszkvában töltötte a család, most a nyári hazautazás lehetőségében reménykednek.

Vége a pandémiának? – Balogh Éva, Phoenix, USA

– A rendelkezések kissé kaotikusak errefelé a különböző szintek – szövetségi, állami, helyi – miatt. Arizoná­ban nincs érvényben állami szintű maszkkorlátozás: csak az iskolákban, iskolabuszokon, iskolai rendezvényeken, a kormányzati épületekben és hivatalokban kötelező. Ezenkívül egyes megyékben, városokban – ott is, ahol mi élünk, írta Phoenixből Balogh Éva. – Az üzletekben, éttermekben, hivatalokban a „no mask, no service” értelmében nem szolgálnak ki senkit. Az utcán a saját belátásunkra bízzák, és nagyjából mindenki hanyagolja. Én dupla maszkot teszek, ha elhagyom a lakást, futáshoz is maszkot használok, a józan ész ezt diktálja. Minden nyitva van, az éttermek tele emberekkel, akik úgy gondolják, vége a pandémiának. A védőoltás egyelőre 65 év felett és bizonyos betegségben szenvedőknek érhető el. A tanárokat is elkezdték oltani. Szerencsére az üzletek komolyan veszik a szabályokat, és kiebrudalják a renitenseket.

Kiemelt képünkön: A Felnőtté Válás Ünnepére való bejutásra várakoznak maszkos fiatalok Kiotóban

