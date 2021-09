Critical Mass: sok még a tennivaló Szombathelyen

A szervezők 25. alkalommal hívták közös tekerésre a kerékpáros közlekedés híveit szombaton a Sportház elé.

Az autómentes nap alkalmából megszervezett Critical Mass idén is arra hívta fel a figyelmet, hogy városi körülmények között a kerékpározás a legjobb közlekedési forma.

Ismét itt vagyunk, és még mindig egy élhetőbb, bringázhatóbb Szombathelyért tekerünk! (…) Céljaink még mindig ugyanazok: minél több embert rávenni arra, hogy a legszuperebb közlekedési formátum a bringa – olvasható az idei szombathelyi Critical Mass felhívása a szervezők közösségi oldalán.

A Critical Mass felvonulások kezdő pontjának az 1992. szeptember 25-én, San Franciscoban megtartott felvonulást tartják, ahol összesen 48 kerékpáros vett részt. A mozgalom azóta az egész világon elterjedt A nagyobb városokban alkalmanként százezres tömegek vonultak fel, annak érdekében hogy felhívják a figyelmet ezen közlekedési forma létjogosultságára, illetve hátrányos helyzetére.

Szombathelyen is évente általában két alkalommal, szeptemberben az európai autómentes nap és áprilisban, a Föld napja alkalmából rendezik meg a bringás felvonulást. Két év kihagyás után a szombati volt a 25. alkalom.

Mintegy 50 kerékpáros gyűlt össze szombat délután a Március 15. téren a Sportház előtt, családias volt a hangulat. Szabó Gergely, a program szervezője kérdésünkre elmondta, most is ugyanaz a cél, mint eddig. Felhívni a figyelmet arra, hogy a városban a kerékpár a leghatékonyabb közlekedési eszköz. Környezetbarát, olcsó, és gyorsabb, mint az autós közlekedés. Szerinte elszomorító látni a sok autót a városban, amelyekben többnyire csak egy ember ül. Véleménye szerint Szombathelyen is még sok tennivaló van annak érdekében, hogy kerékpárral is minden irányban biztonságosan átjárható legyen a város.

Szabó Gergely véleménye szerint egyébként Szombathely kerékpárúthálózata még mindig nagyon szedett-vedett. Hol a járdára, hol az autósok mellé kényszerítik a kerékpárosokat. Az Emlékműnél kialakult helyzet kifejezetten veszélyes, de fontos lenne a Fő tér átjárhatósága is. A kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében pedig fontosnak tartaná egy kerékpáros szálláshely, példul egy kemping létrehozását.