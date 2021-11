Csak tessék választani: számos jobbnál jobb programot kínálunk a hétvégére!

Ezt ne hagyja ki! Marakodás indulhat a baloldalon a listás helyekért

Koncert

Szombathely A Végállomás Klubban november 12-én, pénteken 20 órától színpadra lép a Depresszió, valamint vendégük a szintén brutális hangulatú bulijairól híres Down For Whatever. November 13-án, szombaton 19 órától három remek banda veszi birtokba a Végállomást, színpadra lép a Useme, a Fatal Error és a Nova Prospect.

Színház

Szombathely A Mesebolt Bábszínház az MMIK-ban, kamaratermében november 14-én, vasárnap 10 órakor Kormos István: Vackor az óvodában című matiné-előadását mutatja be, amelyre 4 éves kortól várják a gyermekeket.

Szombathely November 12-én pénteken 17 órakor, Székesegyház és Szent Márton-szobor – Szent Márton-ünnep. Vesperás, lampionos felvonulás, majd megemlékezés a Szent Márton-szobornál.



November 13-án szombaton 9-től 12 óráig az Agora Művelődési és Sportházban mézes libát sütnek a gyerekek. Aki Szent Mártonkor libát nem eszik, az egész évben éhezik – tartja a mondás, és hogy ez ne történhessen meg, a szárnyas egy édes verzióját készítik az aprónép számára. Vagyis a mézes liba nem sült hús lesz, hanem liba formájú mézes sütemény, piros szalaggal a nyakában, porcukorral hintve.

November 13-án, szombaton 15 órakor Harry Potter fiktív világát állítják párhuzamba az antikvitás vallástörténetével az Iseum Savariense állandó kiállításának tükrében. Beszélgetést rendeznek J. K. Rowling regényének (és a belőlük készült filmeknek) kulturális, nyelvészeti, történeti és vallástörténeti ihletéséről, az Iseum állandó kiállításában látható filmrészletek és műtárgyak összevetésével. Beszélget: Sosztarits Ottó (régész) és Nagy Diána (múzeumi tárlatvezető).

November 13-án, szombaton 18 órakor a Szent Márton-gála az Agora Művelődési és Sportházban. Szent Márton ünnepén Szombathely város a figyelem középpontjába állítja azoknak a munkásságát, akik életük során sokat tettek, maradandót alkottak városukért. Közel három évtizedes hagyományt követve, a város gálaműsor keretében adja át legmagasabb kitüntetéseit. A sportházi gála műsorvezetői Novák Edina és Merklin Ferenc lesznek, a műsorban fellép Hegedűs D. Géza, Grecsó Zoltán, Trokán Anna, Trokán Nóra, az Isis Big Band és Szombathely Város Szent Márton Kórusegyesülete, vagyis a Szent Márton Kórus.

November 14-én, vasárnap 12 órakor a Székesegyházban a Szent György Lovagrend szervezésében szentmisét tartanak a báró Lehár Antal ezredes születésének 145. évfordulója tiszteletére rendezett emlékév programsorozatának zárásaként. A szentmisét bemutatja Berta Tibor dandártábornok. Az esemény a Székesegyház előtt katonai dísz­menettel zárul. A megemlékezésen közreműködik az MH 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj.

November 14-én, vasárnap 15 órakor a Savaria Múzeumban Post mortem fázis, avagy temetkezési szokások Savaria földjén az újkőkortól a középkorig címmel lesz tárlatvezetés.

Sárvár November 14-én vasárnap 9.30 és 18 óra között a Sárvár Arénában hetedik alkalommal rendeznek esküvőkiállítást. A belépés díjtalan, védettségi igazolvány nem szükséges.

Szombathely November 15-én, hétfőn 17.30-kor a Martineum Felnőttképző Akadémián (Karmelita u. 1.) a meg nem született babák szüleinek gyászával foglalkozik Horváth Réka perinatális szaktanácsadó előadása. A gyász mindenféleképpen nehéz téma, és az egyik legfájdalmasabb területe a várva várt gyermekáldás beteljesedésének elmaradása. Mit kezdhetünk a gyásszal? Mi jöhet a veszteség után? Milyen lépésekben lehet ezt feldolgozni? Ennek részleteit tudhatják meg az érdeklődők Horváth Rékától.

November 16-án, kedden 14.30-kor az Agora Művelődési és Sportházban Várnainé Balogh Beáta tart előadást a Világjárók sorozatban Marokkó, a királyi város címmel.

November 17-én, szerdán 19 órakor ugyanitt Savaria Slam Poetry lesz. A verseny adott témához kötött, a színpadon mindenkinek három perc áll majd a rendelkezésére, és a zsűri pontozása alapján hirdetik meg az eredményt.

könyvbemutató

Szombathely November 16-án, kedden 17 órakor a Berzsenyi Dániel Könyvtárban mutatják be Horváth Antal Keresztmetszet – A hatalom és a parasztság Vas megyében 1949–1956 című kötetét. A Szülőföld Kiadó gondozásában megjelent könyvet a szerző ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A munka gerincét az 1949–1956 közötti úgynevezett Rákosi-rendszer paraszt- és mezőgazdasági politikájának bemutatása adja. A kötet fő fejezetei az időszak legfontosabb problémáival foglalkoznak.

Túra

Bajánsenye November 13-án, szombaton Márton-napi túrát rendez az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága. A résztvevők a Bajánsenye és Kercaszomor községek határán található Kis-hegyet sétálják körbe. A kiinduló- és végpont: Bajánsenye faluközpont. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 94/548-034; [email protected]; Jelentkezési határidő: november 12. (péntek) 12 óra.

Kiállítás

Sárvár A Nádasdy Ferenc Múzeum keddtől vasárnapig 9–17 óra között látogatható. „Mi vagyunk a huszárok!” címmel látható itt Magyarország egyetlen huszárkiállítása, amely a leghosszabb ideig fennálló Nádasdy-huszárezred emlékanyagára építve mutatja be a legmagyarabb fegyvernem évszázadait, egyenruháit, fegyvereit, hétköznapjait. A társezredek, mind a Hadik-huszárok, Radetzky-huszárok tárgyi emlékei is segítik elképzelni, milyen is volt egy huszár élete a békés vagy háborús hétköznapokon. A Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítóterében Bodorkós András festő- és grafikusművész „Paradigmák, időszekvenciák” című kiállítása tekinthető meg december 5-ig, hétköznapokon 10-től 17 óráig, szombaton 9-től 13 óráig.

Körmend A Dr. Batthyány-Strattmann László Mú­zeum állandó kiállítása mellett érdemes megtekinteni a kastély főépületében a „Körmend és a Batthyányak évszázadai” című tárlatot és a Cipőtörténeti gyűjteményt. Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A múzeum új kiállítási térrel is gazdagodott, ahol egy különleges, interaktív elemekben bővelkedő Történelmi Fotóműhelyt is birtokba vehetnek a látogatók.

Szombathely Savaria Múzeum nyitva: keddtől vasárnapig 10–18 óra között. Állandó kiállítások: Változó kultúrák a változó tájban. Savaria – római város a Borostyánkő úton (Kr. u. 1–4. sz.). Kőtár (Lapidá­rium). Vas megye és Sabaria/ Szombathely a népvándorláskor és a középkorban. Vadászat – közel a természethez. A kiállítás látványos válogatása a Föld számos területéről származó vadászati emlékeknek: trófeáknak. Bemutatja a megélhetési és presztízsvadászat módszereit, eszközeit, az ember által végzett szelekció vadállományra gyakorolt hatását. A kiállítás 2022. márciusáig látogatható.Smidt Múzeum: keddtől szombatig látogatható 10–17 óra között.

Állandó kiállítás: A Smidt Múzeumot 1968-ban alapította Dr. Smidt Lajos, nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye közönségének ajándékozta értékes magángyűjteményét. Számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emlék: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek és óragyűjtemény várja a múzeumlátogatókat.

Szombathelyi Képtár: Állandó kiállítás: Korszakok, stílusok, mesterek. Kedd–vasárnap: 10–17 óráig.

Iseum Savariense: keddtől vasárnapig 10–17 óra között látogatható.

Kőszeg A Jurisics-vár keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket játszósarok, íjászat várja. MT

Kiemelt képünkön: Ismét ünnepi megemlékezésre hív Szent Márton-nap alkalmából az egyházmegye