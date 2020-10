Csaknem 50 milliárd forint értékű beruházást kezd a Nestlé Bükön

Pénteken tették le a 160 munkahelyet teremtő büki üzem alapkövét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is méltatta a munkát.

A meglévő 13 hektáros területe mellett 24 hektáron bővít a Nestlé Bükön – kihasználva az önkormányzat saját beruházásában közművesített iparterületet. Mintegy 160 munkahelyet teremt a 33 ezer négyzetméteres új üzem, ahol prémium macskaeledel készül majd, sőt, az eddig Bükön nem készített, szuper prémium termékek gyártására is alkalmas lesz az új üzemrész, amelynek alapkövét tegnap tették le ünnepélyesen.

– Magyarország az éllovasok közé tartozik abban a beruházásokért folytatott globális versenyben, amely a világban átalakuló kapacitások újraelosztásáért folyik – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alapkőletételen. A büki gyár exporterejét emelte ki, és azt is mondta, a büki beruházás erősíti a svájci–magyar kapcsolatokat.

– Bük város vezetése és a Nemzeti Befektetési Ügynökség munkatársainak többéves összehangolt munkájának köszönhetjük, hogy most itt ünnepelhetünk – fogalmazott Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. Felidézte, hogy az utóbbi hét évben több mint 43 milliárd forintot fektetett be a cég Bükön.

– A beruházás olyan mértékű, amellyel nemcsak térségünk, hanem hazánk gazdasági ereje is növekedhet – méltatta a büki építkezést Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője. Emlékeztetett, hogy a Nestlé 1998 óta van jelen a városban. Köszönetet mondott a gyárnak, hogy stratégiai partnerei a helyi beszállítóknak. – A beruházás azt is üzeni, hogy Vas megye ezen része továbbra is várja a befektetőket – mondta még az országgyűlési képviselő.

– Jó egy év múlva egy 3500 lakosú kisvárosban, mint a miénk, kettő olyan ágazat is lesz, amely nemzetgazdasági szinten értelmezhető és látható, az egyik a régi turizmusunk, a másik az élelmiszeripar, amely a Nestlé fejlesztésének köszönhetően megvalósul – mondta a szűk körben tartott ünnepségen dr. Németh Sándor, Bük polgármestere.

Az építkezés megkezdését egy kőrisfa elültetésével is megpecsételték, a Nestlé tervei szerint 2021 végén lesz a most kezdett bővítés avatója, az új egységgel a büki gyár kapacitása a mostanihoz mérve 30 százalékkal bővül.