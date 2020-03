Csaknem félmillió forint értékű ajándékutalványt adtak át a Flex vállalat munkatársai

Csaknem félmillió forint értékű ajándékutalványt adtak át a multinacio­nális Flex vállalat munkatársai a városházán dr. Máhr Tivadar alpolgármester jelenlétében a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesületnek.

A Flex Foundation nevű alapítványa 492 100 forintos támogatásban részesítette az egyesületet. Az adományból ötven kislevelű hársfát vásárol a környezetvédő szervezet. A fel­ajánlást Bokorné Csonka Judit egyesületi elnök vette át a Flex képviselőitől, Nagy Krisztinától és Kulman Tamástól.

– A fákat Sárvár határában, a Szombathelyi utca mellett lévő kavicsgödörben és Rábasömjénben ültetjük el – mondta Bokorné Csonka Judit. Hozzátéve, hogy az ültetésre március 14-én, szombaton 14 órakor kerül sor. Az akcióban részt vesznek a Sárvári Kerékpár Egylet tagjai, a szenior néptáncosok, a sárvári méhészek és a polgárőrök is.

A Flex Foundation a sárvári ipari parkban is gyáregységet működtető világcég 2002-ben létrehozott magán­alapítványa. A pályázatokon elnyerhető közösségi támogatások fókusza a munkaképes korúak szakképzése, az élethosszig tartó tanulás segítése. Továbbá a természetes világ fenntartása és az értékes erőforrások megőrzése, a környezetvédelem. Prioritásként tekintenek az olyan programokra, amelyek olyan közösségek igényeit szolgálják ki, melyek a Flex működési területén találhatók.

A sárvári természetbarátok már korábban is sikerrel pályáztak a Flex cégcsoport alapítványához a városi környezetvédelmi nap megrendezésével. A kiírásban akkor is fontos szempont volt a természetvédelem, ahol önkéntesek is közreműködnek a szervezésben.

– Sárvár nem kampányszerűen, hanem tudatos, meghatározott terv szerint viszi végbe fásítási programját. Ezek a fásítási alkalmak is segítenek, hogy a város klímastratégiája megvalósulhasson – mondta a város újabb faültetési akciója alkalmával dr. Máhr Tivadar alpolgármester.