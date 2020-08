Csaknem másfél ezer szoba szépülhet meg a megyében – Medencére vagy napelemre is költhetnek a szállásadók

Lezárult a Kisfaludy-program magán- és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata. A csaknem 14 ezer nyertes között majdnem félezer Vas megyei, azok között a legtöbb büki. Átnéztük a Magyar Turisztikai Ügynökség döntési sorát.

Másfél hónapig volt nyitott a Kisfaludy-program kiírása, amelyen szobánként 1-1 millió forintra pályázhattak a magánszálláshelyek és egyéb szállásadók. Több mint 16 ezer vidéki szálláshely élt a lehetőséggel, azok közül 13 ezer 471 nyert. A nyertesek sorában pedig 485 a Vas megyei.

Augusztus folyamán kapnak a nyertesek szobánként 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást, ez országosan összesen mintegy 45 milliárd forintot jelent a kormánytól a Magyar Turisztikai Ügynökség koordinálásban.

Az egyszerűsített pályázati eljárásban minden, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált szállásadó, magán- és egyéb szálláshelyet üzemeltető jelentkezhetett. Országosan a pályázók 84 százaléka nyert, a teljes támogatást augusztus végéig mindenkinek elutalják.

Vas megyében nem meglepő a nyertesek sora: a turisztikailag frekventált területeken van a legtöbb sikeres pályázó. Bük magasan a legtöbb sikeres pályázatot adta: a fürdőváros szállásadói közül 148 szerepel a nyertesek között. A második legtöbb sikeres pályázat a megyéből sárvári, ott 65-öt támogat a turisztikai ügynökség. Kőszeg „fért még fel a dobogóra” ebből a szempontból, ott 33 szállásadó fejleszthet a Kisfaludy-program támogatásával. Őriszentpéteren 31, Szombathelyen 26 nyertes van – látható ez is a nyertesek sorában. Az őrségi fejlesztésekhez tartozik, hogy nemcsak Őriszentpéterről voltak sikeres pályázók, de szalafői, kercaszomori, nagyrákosi, magyarszombatfai szállásadók is felújíthatnak, építkezhetnek.

A vasi városokat nézve még Répcelak, Csepreg, Körmend, Vasvár, Szentgotthárd és Celldömölk is szerepel. Körmenden hat, Vasváron három, Gotthárdon és Cellben nyolc-nyolc szálláshely újíthat a támogatással. Répcelakról és Csepregről egy-egy támogatott pályázat van a listában.

Szobákat nézve legalább 1400 újul meg a megyében – átszámolva a támogatási összegeket azzal, hogy szobánként legfeljebb 1 millió forint volt az elérhető támogatás. A megyében húsz pályázó nyert 8-8 millió forintot, hét pályázó 7 milliót, 24 pedig 6 millió forintot. Huszonkilenc vasi szállásadó 5 milliós támogatásból építkezhet, 73 pedig 4 milliót nyert. Összesen 78 vasi pályázó 3 millió forintot költhet a Kisfaludy-programból és 130 olyan szállásadó van, amely 2 millió forintot kap, valamint 108 nyertes 1 milliót. Vannak ezeken kívül szép számmal nem kerek összegű támogatások és látszik az is, hogy a „legszerényebbek” a Kőszeg-hegyaljai igénylők voltak, hiszen 1 millió forintnál kisebb összeget öt vasi nyert, azok között egy sárvári, három kőszegi és egy velemi szállásadó.

Pályázhattak önkormányzatok is – és vannak is vasi nyertesek azok között, összesen négy. Pinkamindszent és Kercaszomor önkormányzata 2-2 millió, Hegyhátszentjakab és Tömörd pedig 3-3 millió forintot nyert a Kisfaludy-programban.

Az elnyert forrásból bármilyen korszerűsítésre költhetnek a szállásadók: bútorcserére, napelemre, vagy bővíthetik a kínálatukat szaunával, de akár medencét is építhetnek.