Család, napfény, pihenés – hogyan és hol nyaralnak a közismert vasi emberek?

Közismert Vas megyei embereket kérdeztünk, hol pihenik ki az év fáradalmait. Többen utaznak tengerpartra, és van, aki a Balaton partján üdül.

Perl Zoltán válogatott kosárlabdázó (Falco) jelenleg Horvátországban nyaral, Hvar szigeten a szüleivel. Egy tengerparti apartmanban laknak, kellemesnek tartják a meleget.

– Szerencsére jó idő van, tengerparton kibírható. Labdázunk, napozunk, gumimatracozunk, bejárjuk a környéket, kirándulunk – mondta el kérdésünkre a játékos, aki jövő héten Ciprusra utazik a barátnőjével. Egy tengerparti hotelben fognak kikapcsolódni. Szeretnének körülnézni a szigeten, előre megtervezett programjuk nincs, csak megragadják majd a lehetőségeket.

Sokan vágyunk arra a mínuszokban, hogy átutazzunk a télből a nyárba. Így tett idén a jákfai szépség is, aki egy hetet töltött télen a Maldív-szigeteken. Június elején pár napra Horvátországba utazott a párjával és a barátaikkal, ahol egy kisebb hajótúrán vettek részt. Vodicéből indultak, és egy napot ők is a mesés Hvar szigeten töltöttek, majd Palmizanán zárták a körutat. – Nagyon szeretem Horvátországot, gyönyörű, és autóval is könnyedén elérhető – mondta el a vasi szépségkirálynő.

Aki figyelemmel követi Korinna közösségi oldalait, az észrevehette, hogy a lány rendszeresen oszt meg olyan képeket, melyeken szeretett édesanyjával látható. Rendszeresen szerveznek közös programokat, utazásokat, így nem meglepő, hogy idén a szépség édesanyjával tervez közös nyaralást. Az úti cél már biztos, augusztusban Barcelonába fognak látogatni. Arról, hogy mit fognak csinálni, konkrét tervük még nincsen, de abban biztosak, hogy a városnézés mellett szakítanak időt múzeumokra és egy kis vásárlásra is.

– Imádom a helyi piacokat, kézműves dolgokat, úgyhogy biztosan ellátogatunk majd egy ilyenre – osztotta meg velünk Korinna.

A májustól szeptemberig tartó időszak a fellépések miatt a főszezon Mátyás Zoltánnak, a Matyi és a Hegedűs zenekar énekesének. Mivel péntektől vasárnapig általában tele a naptárja, ilyenkor nehezebben tud elszabadulni akár csak néhány napra. Júniusban azért szakított időt a pihenésre: a párjával „ugrott le” Jesolóba, Olaszországba.

– Kizárólag a lazulásról szólt az ottlét, strandoltunk, esténként bringát és motort béreltünk. Amikor nyaralok, nem vágyom városnézésre, mert év közben gyakorlatilag állandóan úton vagyunk, 80-100 ezer kilométert megyünk. Magyarországnak nagyon sok települését láttam már inkább többször, mint egyszer. Lesz még egy hasonló négy-öt napos utunk július végén, az már a baráti társasággal. Akkor se megyünk túl messzire, Lignanóig autózunk. Tavaly több mint tízen nyaraltunk, emlékszem, csapatostul bicikliztünk mindenfelé.

– Minden évben közvetlenül az augusztus eleji Ostromnapok után kelünk útra a feleségemmel – mondta el kérdésünkre Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója. Hozzátette: – Horvátországba indulunk az idén is, régóta ez a programunk a színházi évad után. A fiam már felnőtt, ő nem jön velünk, de mindannyian ragaszkodunk a tengerparthoz. Az Adria jó részét bejártuk már. Szeretünk új helyeket is felfedezni és visszatérni a régiekre, ez mindig attól függ, éppen mennyit akarunk autózni a célig. Most Dalmáciába, Vodicébe készülünk hat éjszakára félpanziós ellátással, hogy a főzéssel ne legyen gondunk. Napközben remélem, sokat fürdünk, és mivel visszük magunkkal a kerékpárokat, bringázunk is. Azok a helyek a legjobbak, ahol hosszú a tengerpart és jól át tudjuk mozgatni az izmainkat. Egy hét után aztán olyan honvágyunk van, hogy jólesik hazajönni. A maradék időben azokat a rokonainkat és barátainkat látogatjuk meg, akikkel év közben keveset találkozunk. Így kellemes balatoni napokat is tartogat még a nyár – tudtuk meg Pócza Zoltántól.

Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatója Balatonfüreden üdül, mint minden évben a családi nyaralójukban a lányaival és az édesanyjával, ha a párjának ideje engedi, ő is leugrik hozzájuk.

– A délelőttök nagy beszélgetésekkel, közös főzéssel telnek, a hagyományos magyar ételek mellett szívesen készítünk lengyel leveseket, például kovászos uborkából vagy céklából. Imádunk együtt piacra járni. A strandra csak délután szoktunk menni, ha már nincs olyan nagy meleg: rendszerint Tihanyba megyünk át, a „Gödrös” nevű szabad strand a kedvelt helyünk. Esténként szívesen sétálunk a parton, mert szeretem a víz illatát, az alkonyat fényeit, vagy a település sétányain, Füred gyönyörű, már legalább ötvenéves a híres platánsor. Sokan sétálnak, alig lehet elférni, sok a program a futástól a motorostalálkozóig – mesélte Anna. Hozzáfűzte: érdekli őt külföld, de sok még a felfedezetlen hely Magyarországon és Lengyelországban is, és ő „boldogan van” mindkét hazájában.