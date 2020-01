Családbarát szilveszter Vépen

Családbarát szilvesztert szervezett a vépi TEVE (Tegyünk Együtt Vépért Egyesület) – a művelődési házban vépiek és környékbeliek, összesen 150 felnőtt és kettő híján húsz gyerek mulatott kedden éjjel.

Rendkívüli bálba hívta a közönséget a nemrég alakult egyesület: a táncos rendezvényre a szülők elvihették kisgyerekeiket is, akiket nem lett volna kire hagyni.

Több mint 150 felnőtt jelentkezett, kedd este megtelt a kultúrház nagyterme és a klubhelyiség, amit a gyerekeknek rendeztek be. Játszóházat alakítottak ki nekik, ahol a szülők bármikor rápillanthattak az apróságokra. Filmvetítéssel, társasjátékokkal, színezőkkel is készültek a kultúrház munkatársai. A gyerekeknek külön tombola is volt, ahol csodák csodája, minden szelvény nyertes lett.

A nyeremények – kis csoki­csomagok – igazi örömöt varázsoltak az arcokra. Visszatérve a felnőttekre: a részt vevő fiatalok, de a középkorúak és az idősebbek is úgy összegeztek a buli végén: fergeteges volt a hangulat. Ennek felelőse, Dj Gandree a 80-as, 90-es és a 2000-es évek zenéivel, valamint mulatóssal csalogatta a parkettre a vendégeket.

A batyus buliban a nyolc-tízfős asztaltársaságok maguk gondoskodtak az ételről, italról: volt, aki sós sütikkel, sör- és borkorcsolyákkal, mások magyaros tállal készültek. Este 11-kor tombolasorsolás szakította meg a zenét: fődíjként tortát és fűszegélynyírót sorsoltak ki.

A felnőtt tombola bevételét a TEVE az év során tervezett közösségi programok megszervezéséhez kívánja felhasználni. Éjfélkor a himnusz hangjai után pezsgős koccintás következett, majd jó tízperces, látványos tűzijátékkal búcsúztatták az óévet a vépiek, akik hajnali ötig kitartottak.