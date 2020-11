Csalók kértek pénzt?

Olvasói jelzések érkeztek, hogy vélhetően csalók küldenek e-maileket számukra, amelyben az áramszolgáltatóhoz történő befizetésre ösztönzik az ügyfeleket, egy linket kínálva, amire kattintani kell, és máris megnyílik a lehetőség. Megkérdeztük az áramszolgáltatót, van-e erről tudomásuk, de nem kaptunk választ. Érdeklődtünk a rendőrségen is.

A csalásgyanús levelek különböző e-mail-címekről jöttek – egyikre visszaírtak, de már akkor nem is élt –, valamenynyi 1256 forintos összeget kér befizetni. A számla sorszáma mindegyiken ugyanaz: 196434839389. Az elszámolási időszak kezdetének ezekben a levelekben október 31-ét vagy november 1-jét tüntették fel.

Megkérdeztük az áramszolgáltatót, hogy amennyiben ezek a levelek hamisak, legyenek kedvesek tájékoztatást adni arról, hogyan ismerhető fel egy valódi számlalevél – milyen ismertető jegyekre kell odafi gyelni, hogy tájékoztassuk olvasóinkat a veszélyről, és felhívjuk a figyelmüket, hogyan lehet elkerülni az ilyen csapdákat. Megkeresésünkre nem reagáltak, értesülésünk szerint nem válaszoltak panaszos olvasónknak sem.

Megkérdeztük a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságot is, ahova nem érkeztek ezzel a problémával bejelentések, de kérésünkre tájékoztattak arról, hogy milyen jellegzetes módszereket használnak megtévesztésre.

Amint megtudtuk, a csalók megbízható szervezetek, bankok, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó weboldalak ismertségét kihasználva, azok weboldalait lemásolva igyekeznek a felhasználók bizalmába férkőzni.

Előfordulhat, hogy e-mailt küldenek a címzettnek, s ráveszik az üzenetben szereplő hivatkozás követésére, amely a megbízható szervezet honlapjához nagyon hasonlító, azonban a csalók által üzemeltetett weboldalra navigál. Számlalevél látszatát keltve, meghatározott – rendszerint kisebb – összeg befizetését kérhetik. A hamis levélben kért összeg a megjelölt linkre kattintva – a szolgáltató helyett – a csalók részére kerülhet befi zetésre.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy bár a módszerek egyre kifinomultabbak, azért viszonylag könnyű felismerni, hogy az e-mailt, vagy az üzenetet csalók küldték.

Mindig ellenőrizni kell, hogy valóban a feladónak tűnő személy, szervezet küldte-e az e-mailt. A küldő e-mail-címe, bár hasonlít valamelyik megbízható szervezetéhez, attól mégis eltér. Célszerű megnézni, hogy az e-mail-cím @ utáni része helyesen tartalmazza-e a cégnevet, a tartomány nevében van-e elírás (google helyett gooogle, g00gle; .hu, .com helyett .xyz). A tényleges cím általában felfedhető úgy is, hogy a kurzort a megjelent név fölé visszük. Figyelni kell arra is, hogy a szervezet hivatalos e-mail-címe helyett nem privát címről érkezik-e a levél ([email protected] helyett [email protected]). Gyanút kelthet, ha a hivatalosnak tűnő levél helyesírási hibákat tartalmaz. Ha felmerül annak a gyanúja, hogy az e-mail, illetve az érkezett számla hamis, érdemes felkeresni a szolgáltató ügyfélszolgálatát. Amennyiben bűncselekmény gyanúja merül fel, feljelentést lehet tenni a legközelebbi rendőrkapitányságon.