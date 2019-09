Csodák szelték az eget Szombathelyen Farkas Bertalan űrhajós kismotoros géppel érkezett

Már az első napon csak úgy özönlöttek az emberek a hétvégére meghirdetett második szombathelyi repülőnap helyszínére.

A legendák a levegőben rendezvény csapata, a Blue Point Sportegyesület tavaly látogatott először Szombathelyre, hogy látványos bemutatókkal csalogassa ki az embereket a repülőtérre. Az még csak bemelegítés volt, de mivel a repülőnap jól sikerült, idén bővítették a látványosságok sorát. A legnagyobb attrakció a jelenleg is szolgálatban levő Gripen vadászgép bemutatója volt, ami Pápáról jött szombat délután, és a bemutató után ment is vissza, mert ekkora gép leszállására a Söptei úti reptér nem alkalmas. Egyébként a szervezők zseniálisnak ítélték a helyszínt és a Szombathelyi Repülőklub segítőkészségét: Vécsei Mihály azt mondta, szívesen tartanák itt jövőre a 25., többnapos jubileumi rendezvényüket.

Aki kijött a reptérre, kapkodhatta a fejét, mert minduntalan történt valami érdekes a levegőben. Egy apró, fürge Shark gép hajmeresztően cikázott a fejünk fölött, és óriás szúnyogként fel-felbukkant a propelleres girocopter is. A kíváncsiskodókat rendre vissza kellett parancsolni a kordon mögé, a gurulóúton és a felszállópályán ugyanis folyamatosan indultak-érkeztek a sétarepülést bonyolító kisebb gépek. Köztük egy Ancsa, azaz AN2-es, amely a maga ezer lóerős csillagmotorjával a világ egyik legismertebb repülőgépe, szúnyoggyérítéshez használják például. Nagy Jenő Zsenya vadászpilóta folyamatosan ontotta a mikrofonba az aktuális szakmai információt. Sokan ízlelték meg a repülés örömét. Kóródi-Fett Zsuzsanna például egy kétüléses gép fedélzetén rótta a köröket. Amikor földet ért, elárulta, most repült életében először, de amint beült a pilóta mellé, elszállt a félelme. Csodálatos élmény volt Szombathelyt 350 méter magasból látni.

Dél körül újabb legendák érkeztek. 80 éves, gyönyörűen karban tartott Boeing Stearman gépével leszállt az 56 éves pilótanő, Tracey Curtis-Taylor, Rohács Tamás egy Delfin L-29-es típusú sugárhajtású gyakorló vadászgépet rakott le a gyepen, majd egy kismotoros géppel megérkezett Farkas Bertalan magyar űrhajós is. A 70 esztendős űrpilóta elmondta, sok ilyen rendezvényre jár, és örül, ha látja azokon a fiatalokat. Fontosnak tartja, hogy a repüléssel ismerkedjenek, ami amellett, hogy hatalmas élmény, koncentrációra, csapatmunkára, bizalomra tanít.

A földön is számos attrakció csábította a családokat. Lehetett modelltankba ülni, papírsárkányt eregetni, élményautózást is kínáltak a „söptei ralikatlanban”. A bevételből Katona Olivér beteg kisfiú javára is felajánlottak a szervezők.