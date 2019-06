Csodálatos volt a naplemente Szombathely felett (Fotók)

A vasi időjárás a jégeső után gyönyörű látvánnyal búcsúztatta a csütörtököt.

Mint ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön délután extrém időjárással érkezett meg a lehűlés. Vas megye több pontján is dió nagyságú jég is kísérte az esőt, ami sok településen okozott gondot. A megyeszékhelynek ebből a szempontból szerencséje volt, mert fekete felhők ugyan jártak Szombathely felett is, de a várost elkerülte a jégeső.

A naplemente viszont csodálatos volt a megyeszékhelyen, ezt az alkalmat használta ki a Vasidrón csapata is, akik a Csónakázótó fölé röptették a készüléket, és úgy örökítették meg a természeti jelenséget. A pirosas szín, ahogy visszatükröződött a tó vízén, olyan hatást kelt, mintha átfestette volna azt.

Olvasónk egy másik perspektívából örökítette meg a naplementét.