Csodás karácsonyi mesevilágot alakítottak ki Toronyban (Fotók)

Aki a közelben él, érdemes ellátogatnia, mert nagyon mutatósra sikerült.

Mindig voltak, vannak, és valószínűleg lesznek is olyanok, akik sokkal jobban várják a karácsonyt, mint az átlag. Általában az a jellemző, hogy igyekszik ilyenkor mindenki kicsit kicsinosítani a házát, vagy éppen lakását fényes díszekkel, égősorokkal. Néhányan azonban nem elégszenek meg ennyivel. Már többször beszámoltunk a csákánydoroszlói karácsonyi Las Vegasról, aminek évek óta csodájára járnak az emberek. Olvasónktól kaptunk képeket, hogy Toronyban is kialakítottak egy karácsonyi mesevilágot. Még, ha nem is akkora, mint a csákánydoroszlói, de nagyon mutatósra sikerült. Aki a közelben él, érdemes ellátogatnia, valószínűleg már messziről ki lehet szúrni a házat.