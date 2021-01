Megyénkből újabb 28 falu került fel a listára: a növekvő lélekszám sem akadály

A múlt év utolsó napjaiban a kormány módosította azoknak a településeknek a listáját, ahol a falusi családi otthonteremtési kedvezmény igénybe vehető. Megyénkben 28 falut érint a kedvező változás, így már 202 vasi településen jár a kedvezmény.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Korábban azokban a falvakban lehetett élni a lehetőséggel, amelyeknek a lakosságszáma csökken. Talán ezért is viszonylag sok vasi falu nem esett eddig a kedvezmény hatálya alá, most azonban 28 község (Borgáta, Bő, Csempeszkopács, Csénye, Dozmat, Felsőcsatár, Gór, Gyöngyösfalu, Horvátlövő, Keléd, Kisunyom, Lócs, Magyarlak, Magyarnádalja, Megyehíd, Nemesládony, Nemesmedves, Ólmod, Orfalu, Pinkamindszent, Pornóapáti, Pusztacsó, Rádóckölked, Salköveskút, Sitke, Tokorcs, Tömörd és Velem) neve is felkerült a listára.

– Bízom benne, hogy ez a helyben maradók és az itt letelepedni szándékozó családok számára is jó lehetőség lesz – véli Hajós Attila, Bő polgármestere. Az építési telkek száma ugyan korlátozott, megüresedett ingatlan van néhány. Bár Bükfürdő közelsége nagy előny, fel is veri a bői ingatlanárakat, jól jön majd az építkezőknek a kedvezmény.

Hasonló a helyzet Gyöngyösfaluban is: a Kőszeget Szombathellyel összekötő főút mentén magasak az ingatlan­árak. Egy építési telekért tízmillió forintot is elkérnek, egy bontásra ítélt ház hatmillióért kelt el. Voltak, akik emiatt költöztek el valamelyik közeli, „olcsóbb” településre. Tóth Árpád polgármester szerint sokat lobbiztak a képviselőjüknél, hogy Gyöngyösfalu is kerüljön fel a kedvezményezettek listájára, ez sokat segítene a helyi fiatal családok megtartásában. Jó visszhangja van a döntésnek, jelenleg is többen építkeznek, felújítanak.

Horváth Viktória és párja például októberben vásárolt meg egy házat, aminek a bővítménye még befejezésre vár. Két gyermeket vállaltak, tájékozódnak, hogy igénybe tudják-e venni a kedvezményt.

Felsőcsatár is valószínűleg a népszerűsége miatt maradt ki eddig a listából. Konczér Katalin polgármester három olyan helyi párról is tud, akik magánkézből most vettek telket, és van olyan háromgyermekes család is, akik felújítanának. Magyarlakon különösen örülnek annak, hogy a falusi csok használt lakás vásárlására is felvehető, jobban elkelnek majd az üresen álló házak. Új építési telkeket is kialakítanak a Hegyalja utca folytatásában. Monek Dávid polgármester örömmel meséli, hogy évente 10-12 gyermek születik, és a betelepülők számára is vonzó a határközeli település. Nem is olcsók az ingatlanok, és itt megint bezárul a kör: azért, mert egy település vonzó, még megérdemlik a támogatást az itt letelepülő fiatal családok is.

Sitke is három aktív helyi fiatalt „veszített el” az elmúlt években azért, mert a szomszédos településeken olcsóbb volt az otthonteremtés – mondja Morgós István polgármester. – Szép fekvésű, jó infrastruktúrájú a falu, emelkedik a lakosságszám, sokat bosszankodtunk azon, miért kerülünk emiatt hátrányba. A templom mögötti dombon van területe az önkormányzatnak, közművesíteni kell, s jöhetnek az építkezők. Ha a főutca öreg házait is felújítanák a fiatalok, a falukép is szebb lenne.

Kiemelt képünkön: Monek Dávid polgármester: új építési telkeket is kialakítanak Magyarlakon