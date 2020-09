Csok: Vas megyében is megkönnyíti az életkezdést

Vas megyében is sok fiatal család életkezdését könnyíti meg a falusi csok, azaz családi otthon­teremtési kedvezmény. A Pénzügyminisztérium adatai szerint az országos elindulása óta az összes falusicsok-szerződésnek mintegy 3,7 százalékát Vas megyében kötötték meg.

A 2015 óta létező csok mellett tavaly július elsejétől megnyílt a kifejezetten ötezer lakos alatti településeken igénybe vehető, úgynevezett falusi csok. Lényeges különbség, hogy az utóbbinál az összeg fele ingatlan vásárlása nélkül, csupán felújításra is igényelhető. A program jóvoltából a kedvezményezett, előzőleg csökkenő lakosságszámú települések közül 900 helyen már az első évben megfordult a tendencia, kedvezőbbek lettek a népesedési adatok.

Országosan csaknem 2500 települést érint a falusi csok igénybevételének lehetősége. Ezen belül Vas megyében a települések jelentős része, összesen 174 lakott hely került be a jogosultak közé. Az első 13 hónapban a Magyar Államkincstár rendszerében több mint négyszáz szerződést rögzítettek a megyében.

Annak próbáltunk utána­járni, Vas megyében van-e olyan falu, ahol látványosan megindult a létszámnövekedés.

A helyzetet nehezíti, hogy a polgármestereknek általában nincs pontos adatuk arról, hogy az ingatlant vásárlók, lakásfelújítók közül ki vett fel csokot és ki nem.

Bejcgyertyános első embere, Lendvai Veronika például nem tapasztalta, hogy náluk a beköltözést befolyásolná ez az új lehetőség. Dománé Tóth Erika polgármester szerint Döröskén meglendült az ingatlanforgalom, de nem a falusi csok miatt. Egy ilyen esetről tud, amely végül meghiúsult. A falura költözést inkább az osztrák határ közelsége, illetve az új koronavírustól való félelem indokolja.

Az alig 250 lakosú Sorkikápolnán viszont kedvező változásról számolt be Mező Gábor polgármester. Itt már 2020 januárjában több állampolgárt regisztrálhattak, mint a korábbi években. Egy háromtagú család Szombathelyről költözött ki, akik babaváró kölcsönnel indultak neki új életüknek. Egy másik család a hagyományos csok segítségével vásárolt házat, a felújításhoz pedig szeretnék a falusi csokot igénybe venni. Jelenleg is folyamatban van egy kérelem, ezáltal egy négytagú családdal lesz Sorkikápolna gazdagabb. A számolásnál pedig figyelembe kell venni a már pocakban cseperedő, illetve „beígért” gyermekeket is. Mező Gábor hozzáteszi: az önkormányzat is tesz az ügyért, minden első házhoz jutó sorkikápolnai lakost százezer forinttal támogat.

Átmeneti csökkenés után az idén Nádasdon is jelentősen nőtt a lakosságszám. Sok fiatal vásárolt házat, nő a gyermeklétszám, nagy szükség lenne az óvoda bővítésére. Kedvelt lehetőség a fiatalok körében a falusi csok, amelyet sokan kombinálnak a kedvezményes kamatozású babahitellel.

Így van ez Takács Máté családjában is, aki feleségével, Rékával 2018-ban kezdett el házat keresgélni. Akkor még nem dőlt el, hogy Körmenden vagy Nádasdon telepednek-e le. Épp rebesgetni kezdték a falusi csok indulását, amikor ismertté vált, hogy Nádasd főutcáján eladó lesz egy, a hatvanas években épült családi ház. Ezzel a kérdés el is dőlt. Esküvő után mindjárt felvették a két gyermek után járó 2 millió 600 ezer forint vissza nem térítendő támogatást és a tízmillió szabad felhasználású babavárót. Októberben már bontottak: tágas étkezőt és fürdőt alakítottak ki, kicserélték az összes nyílászárót és a vezetékeket, padlófűtést építettek be. Körülbelül tízmillió forintot költöttek felújításra, amiben már a konyhabútor és a gépek ára is benne van. Júniusban költöztek, akkor már Zselyke is a család tagja volt. Ha Körmenden vesznek házat, az jóval többe került volna, és a sima csok is kevesebb támogatást ígért. Nem beszélve a hagyományos építési hitelről, amelynél sokkal magasabb havi törlesztőrészlettel kellett volna számolniuk.

Megkérdeztük parlamenti képviselők véleményét is.

A jellemzően aprófalvas Vas 3.-as választókerületben 112 település lakói jogosultak a program különböző formáinak igénybevételére. V. Németh Zsolt képviselő szerint a családi otthon­teremtési kedvezményt igénybe vevő fiatalok visszajelzései pozitívak, úgy tűnik, a falusi csok a Magyar falu program más, a településen élők komfortérzetének javulását eredményező lehetőségeivel – kiegészülve a közösségi terek megújításától az óvodai, bölcsődei férőhelyek gyarapításáig – hatékonyan járulhat hozzá falvaink népességmegtartásához.

Dr. Hende Csaba körzetében kisebb jelentősége van a lehetőségnek, miután a Szombathely környéki falvakban a beköltözők miatt szerencsére évek óta jellemző a lakosság létszámának lassú növekedése, illetve stagnálása.