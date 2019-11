Csokoládé és Kézműves Vásár – A kiállítók, egyedi, kézműves termékeket kínáltak

Fogyatékkal élő gyermekeknek épülő játszótérre fordítják a negyedik alkalommal megrendezett Csokoládé és Kézműves Vásár belépőiből befolyt összeget. Sokan itt szerzik be a karácsonyi ajándékokat is.

Negyedik alkalommal rendezte meg a hétvégén a Csokoládé és Kézműves Vásárt a Mák Dóri-DKM Alapítvány, a Vas Megyei SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. A csaknem harminc kiállító kézműves termékei között a legkülönfélébb csokoládék, bonbonok, mézek, szörpök és ékszerek voltak megtalálhatóak. Az alapítvány tavaly óta játszóterekre gyűjt a fogyatékkal élőknek, az elsőt már át is adták idén a rumi kastély lakóinak, most a budapesti Csalogány EGYMI részére gyűjtenek, így a most hétvégén a háromszáz forintos támogatói jegyekből befolyt összeg is az itt megépítendő ötmillió forintos, fejlesztő játékokat tartalmazó játszótér megvalósítását szolgálta.

Kiss Enikő és férje Vámos Gábor kislányukkal, Borival karácsonyi ajándékokért jött a vásárba, meg persze szerettek volna csokit is kóstolni. Sikerült is véghez vinni mindkét tervüket az alatt az egy óra alatt, amit a vásárban töltöttek, hiszen a gyerekeknek volt játszóház is, ott pedig gyorsan megy az idő, főleg ha arcfestés is van a programban. Itt futottunk össze Novák Natáliával is, aki két gyermekével, Zalánnal és Laurával érkezett. – Minden évben eljövünk, egyrészt azért szeretjük, mert jó mulatság a gyerekeknek, akiket ilyenkor a hideg miatt amúgy sem lehet kivinni a játszótérre, másrészt mindig jó ajándékötleteket találunk, hiszen itt minőségi, egyedi kézműves termékeket kínál mindenki – fogalmazott. Így gondolta Molnár Kata is, aki a szarvaskendi Márkus Evelin egyedi ékszereiből vásárolt barátainak egy karkötőt és egy kulcstartót.

Mint azt Mák Dóritól megtudtuk, a látogatók száma, csak szombaton hatszáz fölött volt, de vasárnap is érkeztek szép számmal, akik mivel eljöttek, mind tettek azért, hogy a játszótér elkészülhessen. Sokan éppen a gyűjtés miatt érkeztek a vásárba, mivel, ha csak kicsit is, de szeretnének részesei lenni az akciónak. Megtudtuk, amint összegyűlik a fővárosi intézmény játszóterére a pénz, a szombathelyi Aranyhíd EGYMI következik.

A következő hasonló vásárra tavasszal lehet majd számítani, az alapítvány addig is várja a cégek és magányszemélyek segítségét.