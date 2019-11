Csontozó, vadásztőr: szúrt a fiú vagy nem?

Zaklatta és megtámadta, megsebesítette a volt barátnőjét, ezért áll bíróság elé a fiú. Szabadlábon védekezne, az elmeorvosi vizsgálatára pedig még várni kell. Folytatás februárban.

Nem tudott belenyugodni a sza­kításba, itt kezdődött a zak­latás még 2017 tavaszán. Elfajult a fiú ragaszkodása, olyannyira, hogy hiába volt érvényes távoltartási végzés ellene, két évvel ezelőtt elutazott a lányhoz. Elrejtőzött egy bokorban, úgy várta. Amikor a lány odaért, egy fahusánggal fejbe vágta, aztán késsel támadt rá.

A tárgyaláson az orvosszakértő is megvizsgálta a késeket, kettő is volt: egy csontozókés és egy vadásztőr.

A fiú azt állítja, nem szúrt, a lány saját magát sér­tette meg a késsel, miközben dulakodtak. Ezt az orvosszakértői vélemény nem tudja tisztázni, azt viszont igen, hogy hiába voltak felületiek a lány fején és nyakán a sérülések, azok a halálát is okozhatták volna. A vád éppen ezért „előre kitervelt emberölés kísérletének bűntette”, valamint zaklatás vétsége miatt is felel a fiú.

Sőt a letartóztatásban lévő vádlott ellen azóta újabb zaklatási vád is folyamatban van: a börtönből követte el, most zárta a nyomozást a rendőrség, majd december elején emelhet vádat az ügyészség. Ez a tény sem segíti a fiút, hogy szabadlábon védekezzen, pedig indítványozta a védője is. Ugyanis, mint elmondta, nem szökne el, mert beteg az édesapja, és pénze sincs. És nem támadna ismét a lányra, mert „már nem haragszik rá”.

Dr. Szabó Sándor ezzel szem­ben, az ügyészi indítványnak megfelelően, fenntartotta a letartóztatást; a vádlott fellebbez, így majd a Győri Ítélőtábla dönt. Az viszont biztos, hogy majd jövőre: februárban folytatódik a bizonyítási eljárás, addigra elkészül a fiú elmeorvosi vizsgálata.

A megtámadott volt barátnő is ott volt a tárgyaláson, de csak virtuálisan: a távmeghallgatás lehetőségét használta dr. Szabó Sándor, így nem kellett találkoznia a lánynak a támadójával.