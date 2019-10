Csütörtökön lesz az első közgyűlés Szombathelyen

Ma 9 órakor kezdődik a választások utáni első hagyományos közgyűlés. Ekkor derül ki az is, kiket jelölnek az alpolgármesteri posztokra.

Az első napirendi pontban megalkotják a város új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), majd megválasztják az alpolgármestereket, akik le is teszik esküjüket. Kiderül kik vesznek részt a bizottságok munkájában, szavaznak a városi tanácsnoki posztokról is. Ezután az illetmények és a költségtérítések lesznek terítéken. Meghatározzák a tiszteletdíjakat és a leköszönő vezetők végkielégítéséről is tárgyalnak. A benyújtott határozatok szerint a polgármester havonta bruttó 997.200 forint illetményre jogosult, az alpolgármesterek pedig 897.500 forintot kaphatnak.

Az utolsó előtti napirendi pontban a képviselőt-testület infokommunikációs eszközrendszerének kialakítása lesz a téma. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a most leköszönő képviselők lehetőséget kapnak arra, hogy az előfizetésüket megtarthassák, illetve hogy megvásárolhassák eddig használt eszközeiket. Ekkor döntenek majd az új tagok elektromos eszközeinek (telefon, notebook stb.) beszerzéséről is.

Nemény András polgármester szóbeli előterjesztése zárja majd a közgyűlést, „egyéb személyi ügyek” cím alatt. Itt tárgyalhatnak majd a Haladás Sportkomplexum jelenlegi vezetőjének, Gál Sándornak a jövőjéről is.