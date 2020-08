Czeglédyék képviselik Ungár portálját

Czeglédy Csaba ügyvédi irodája képviseli az Ungár Péter országgyűlési képviselő (LMP) érdekeltségébe tartozó online portál szerkesztőségét egy sajtó-helyreigazítási perben a Győri Törvényszéken.

Dr. Szendrő-Németh Tamás május 20-án adta fel azt a tértivevényes levelet, amelyben helyreigazítási kérelemmel fordult a portál szerkesztőségéhez, mert az szerinte valótlanságokat állított az egyik, a dozmati víztározóval kapcsolatos videóbejegyzésével kapcsolatosan. Az ügy ma már a Győri Törvényszékig jutott – erről a napokban egy újabb bejegyzésben számolt be a civil blogger. A közzétett iratokból látszik, az alperes jogi képviselője vitatja azt is, hogy határidőn belül érkezett volna meg a szerkesztőségbe a helyreigazítási kérelem, miközben dr. Szendrő-Németh Tamás állítja: ennek az lehet az oka, hogy levelét nem vették át.

A sajtó-helyreigazítási per érdekessége, hogy az Ungár Péter budapesti országgyűlési képviselő érdekeltségébe tartozó, szombathelyi székhelyű portál szerkesztőségét a Győri Törvényszéken a Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda képviseli. Ismert: a hatmilliárd forintos adócsalással gyanúsított Czeglédy Csaba irodájával Erzsébetváros DK-s polgármestere, Niedermüller Péter is írt alá mintegy 30 millió forint értékben ügyvédi megbízást, de később a budapesti kormányhivatal megállapította, hogy annak megkötése a rendkívüli helyzetben jogsértő volt.