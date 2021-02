Czeglédynek öt lakása van, a polgármester autót cserélt

Miután ügyvédként nem praktizálhat, irodavezetőként dolgozik a Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodában Czeglédy Csaba – ezt is megtudtuk a ma reggel közzétett képviselői vagyonnyilatkozatból. Mint ahogy azt is, hogy szerződés alapján továbbra is fennáll 420 millió forintos pénzkövetelése. Górcső alá vettük a képviselők, városvezetők által leadott dokumentumokat: présház, szántó, balatoni nyaraló és budapesti lakás is szerepel a bevallott ingatlanok között.

A szombathelyi közgyűlés valamennyi tagja eleget tett törvényi kötelezettségének, és január 31-éig leadta vagyonnyilatkozatát. A dokumentumokat ma reggel tette közzé az önkormányzat a szombathely.hu oldalon. Az előző évhez képest kevés változást találunk a képviselők, városvezetők anyagi helyzetében. Így az egy szerződés alapján fennálló legmagasabb pénzügyi követelése továbbra is Czeglédy Csabának van: 420 millió forint. Az adóbűnöző politikus egy másik szerződés alapján tavaly még további 22 millió forintos követelést rögzített. Most 2,1 millió forintról számolt be. De nem ez a legszembetűnőbb változás vagyonnyilatkozatában. Míg tavaly még ügyvédként dolgozott a Czeglédy és Társa Ügyvédi Irodánál, addig most ugyanott irodavezetőként tevékenykedik, havi bruttó 200 ezer forintért. Emellett osztalékelőlegként 6 millió forintról számolt be. Nevén öt szombathelyi lakás van, a legkisebb 34, a legnagyobb 64 négyzetméteres.

Ismert, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara október 21-étől függesztette fel Czeglédy Csabát az ügyvédi tevékenység gyakorlása alól, miután olyan szándékos bűncselekmény miatt emeltek ellene vádat, amelynek a büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb.

A polgármester autót cserélt, Horváth Attila pedig vásárolt egyet

Dr. Nemény András polgármester vagyonnyilatkozatából megtudtuk, 2012-ben vásárolt Volkwagen Passat típusú személygépkocsiját 2020-ban egy másikra cserélte. A nyilatkozatból az autó gyártási éve nem derült ki. Míg a szocialista politikus tavaly magyar állampapírban 10 millió forintot tartott, ez 2021 januárjára 5 millió forintra olvadt. Nemény András befektetési jegyben továbbra is 4 millió forintot őriz, emellett takarékbetétben 750 ezer forintos megtakarítása, és 2 millió 200 ezer forintos pénzintézeti számlakövetelése van. Polgármesterként 997 ezer 200 forint a jövedelme, amihez további havi 149 ezer 500 forint költségtérítés jár.

Dr. Horváth Attila alpolgármester nevén tavaly még nem volt személygépkocsi, csak bérelt egy Audi Q5-ös típusút. Úgy tűnik, elégedett volt az autóval, hiszen 2020-ban ugyanilyen típusút vásárolt – tudtuk meg vagyonnyilatkozatából. A baloldali politikus pénzintézettel szembeni számlakövetelése 2020-ban még 20 millió forintra rúgott, 2021-ben ez 33 millió forintra növekedett. Az alpolgármester időközben megvált az egyik szombathelyi ingatlanban lévő tulajdonrészétől – ezt is közölte vagyonnyilatkozatában. Mint ahogy azt is, hogy továbbra is birtokában van egy 1896-os kiadású Magyar Jogi Lexikon.

Horváth Soma alpolgármester szombathelyi lakás és egy üzlethelyiség száz százalékos tulajdonosa. Emellett felerészben tulajdonos egy másik szombathelyi üzlethelyiségnél, egy balatongyöröki, 200 négyzetméteres üdülőnél és egy szombathelyi garázsnál. Személygépkocsi nincs a nevén, mint ahogy tartozása sincsen. Takarékbetétben 1 millió 218 ezer forintot őriz, készpénzben pedig 1 millió 200 ezer forintot tart az MSZP Vas megyei elnöke.

Dr. László Győző alpolgármester nevén a szombathelyi lakóház és garázs mellett továbbra is egy bozsoki 871 négyzetméteres beépítetlen terület, valamint Kemeneskápolnán egy 40 négyzetméteres romos présház és 1586 négyzetméteres művelés alól kivett terület van. Készpénzben 5 millió forintot tart, tartozása, kölcsöne nincsen. Alpolgármesterként a bruttó havi jövedelme 938 ezer forint, ami mellé 134 ezer 625 forint költségtérítést is kap az önkormányzattól.

Bokányi Adrienn tanácsnok továbbra is egy 44 négyzetméteres társasházi lakás tulajdonosa. A képviselői és a 350 ezer forintos tanácsnoki tiszteletdíján kívül kiemelt ügyfélkörös kapcsolattartóként dolgozik egy kft-nél. Innen „mozgóbért” kap, innen származó adóköteles jövedelemként havi bruttó 206 ezer 500 forintot jelölt meg a szocialista politikus. Tartozása nincsen, pénzintézeti számlakövetelése 8 millió 326 ezer forint.

Szuhai Viktor tanácsnok nevén nincsen sem ingatlan, sem gépkocsi. Pénzintézet felé 4500 euróval tartozik, magánszeméllyel szembeni követelése pedig 4 millió forint. Úgy tűnik, képviselői, tanácsnoki megbízatása mellett egyéni vállalkozó is, de ebből a tevékenységből nincsen jövedelme.

Németh Ákos tanácsnok egy ház tulajdonosa, felerészben a nevén van egy lakás is. Magyar állampapírban 15 millió forintot, magánnyugdíjpénztárban több mint 5 millió forintot tart. Készpénzben 2 millió forintja és 5000 eurója van.

Kelemen Krisztián felerészben tulajdonosa egy szombathelyi lakásnak, egy Hyundai Accent és egy robogó van még a nevén. Készpénzben 600 ezret tart, számláján 600 ezer forint, lakás-takarékpénztárban 545 ezer forint van, más szerződések alapján 1 millió 500 ezer forinttal tartoznak neki. Saját tartozásánál 6 millió 900 ezer forint jelzáloghitel fele részét írta be. Cégvezetőként és biztosításközvetítőként is van bevétele, összesen nagyjából 340 ezer forint.

Kopcsándi József nevén egy lakás van, ez felerészben az övé. Toyota Corolláját 2018-tól lízingeli. 4 millió forintja van, tavalyi majdnem 10 millió tartozásából 2021-re 4 millió 533 ezer maradt. A Szova NZrt-nél stratégiai igazgatóként a havi bruttó jövedelme 600 ezer forint.

Putz Attila tulajdonában egyketted részben egy ház és egy Nissan, bankszámláján 2 millió 260 ezer forint van, de tartozása meghaladja a 9 millió forintot. Ügyvezetőként 260 ezer forintot keres.

Tóth Kálmánnak egy ház van a nevén, felerészben tulajdonos. Egy Toyota Avensis Versoval jár, hitele 1 millió 220 ezer forint a tavalyi 2 millió forinttal szemben. Játékvezetőként 800 ezret keres évente, ingatlankiadásból 870 ezer forint az éves bevétele. A Savaria Városfejlesztési NKft-nél projektmenedzserként havi nettó 199 ezer 500 forintot keres.

Illés Károly, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője egy lakás, egy ház és egy velemi üdülő tulajdonosa, egy családi ház pedig negyedrészben az övé. Egy 520-as BMW-je és egy Yamaha motorja van. Egyéb részvényei mellett állampapírba is fektetett, több mint 30 milliót. Takarékbetétben 1, készpénzben 2, bankszámláján 1,5 millió van. Tartozása egy lízing miatt 950 ezer forint. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-ben FEB-tagságért és ingatlan bérbeadásért 200-200 ezret kap havonta.

Ágh Ernőnek továbbra is egy háza és egy lakása van Szombathelyen, ezeknek felerészben tulajdonosa, egy örökölt háza Csepregen és egy szántója Lócs térségében. Ezen kívül megyeszerte vannak erdejei, gyümölcsösei is. Ezek felsorolására ezúttal is három pótlapot kellett benyújtania. Jármű nincs a nevén, számláján 1 millió 100 ezer forintot tart, adóssága 800 ezer forint.

Lendvai Ferenc felerészben tulajdonosa két szombathelyi háznak, egy lakásnak és Balatonmáriafürdőn egy üdülőnek. Renault Kadjarral jár, 3 millió forint készpénze és 7,8 millió forint tartozása van. Állampapírban 13 millió forintot tart. Lakáskiadásból 90 ezer forint bevétele van.

Dr. Kecskés László két szombathelyi ingatlannak tulajdonosa felerészben, egy ház és egy lakás fele van a nevén. Egy Toyota Rav 4 Hybrid autóval jár. Egy 90 millió forintos értékpapír fele is őt illeti, folyószámlán további 4,8 millió forint fele része az övé. Herendi porcelánok, antik bútorok és festmények is szerepelnek a bevallásában. Képviselői tiszteletdíján felül orvosként 1 millió 429 ezer forintot keres.

Dr. Melega Miklósnak egy családi ház van a nevén, ennek felerészben tulajdonosa. Van egy Opel Zafirája, ezt 2005-ben vásárolta. Ezen kívül bútorok és egy 2,2 milliós tartozás is szerepel a bevallásában. A megyei levéltár igazgatójaként 450 ezer forintot keres.

Dr. Takátsné dr. Tenki Máriának Szombathelyen egy háza és egy lakása van, egy másiknak felerészben tulajdonosa, míg egy negyediknek és egy ötödik budapesti ingatlannak haszonélvezője. 2015-ben vásárolta Opel Astraját, számláján 3 millió 600 ezer forint van, tartozása nincs. Ügyvédként 400 ezret keres, emellett sajátjogú és özvegyi nyugdíjként 260 ezer forint juttatást kap.

Horváth Gábor fele arányban tulajdonosa egy 170 négyzetméteres családi háznak, amihez öröklés útján jutott. Tulajdonosa közel egy hektár szántónak és 650 négyzetméter kiskertnek. Egy Ford Fusion és egy Dacia Logan autója van. Állampapírban 8 milliót tart, nyugdíjbiztosításban 6 millió 250 ezer forintot, lakástakarékban 1 millió 150 ezret, egészségpénztárban 350 ezret, és takarékbetétben 500 ezret. Tartozása nincs, műszerészként havi 215 ezer forintot keres.

Sátory Károly nevén egy ház, egy lakás és egy telek van, ezen kívül egy Suzuki SX4 tulajdonosa. Több mint egymillió forint értékben vannak részvényei, tartozása 600 ezer forint. Iskolaigazgatóként fizetése 774 ezer forint.

Koczka Tibor, a Pro Savaria listáról bejutott közgyűlési tagja képviselői tiszteletdíján kívül havonta bruttó 300 ezer forintot keres. Legutóbb arról írtunk, hogy az Új Világ Néppárt kommunikációs igazgatója. Gencsapátiban egy ház és egy garázs 50 százalékos tulajdonosa. Mazda CX5 típusú autóval jár, megtakarítását többféle értékpapírban tartja. Emellett takarékbetétben 1763 dollárt és 2424 eurót is őriz. 1 millió 300 ezer forint készpénze van, tartozása nincsen.