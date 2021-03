Dance Jam-sikerek online táncversenyeken

A hagyományos táncversenyek a járványhelyzet miatt elmaradnak, ám a táncosok mégis versenghetnek egymással online. Az előző hetekben a Dance Jam leányai több alkalommal megmérették magukat.

Egyre több táncszövetség rendez online versenyeket. A koreográfiákat videón kell elküldeni és ezek alapján dönt a szakértő zsűri, tudtuk meg Földesiné Németh Csillától, a Dance Jam Tánccsoport vezetőjétől. Mint mondta, a csoport táncosai két versenyre is beneveztek, és remek eredményeket értek el. A Táncpedagógusok Országos Szövetségének megmérettetésén Nagy Réka a „Párizsi lány” című koreográfiával arany minősítést szerzett, és a gyerek kategóriában induló alsó tagozatos táncosok „Tavaszi ébredés” csoportos tánca is arany minősítést kapott. Különösen szép teljesítmény ez a táncosoktól, hiszen 75 értékelt koreográfia között a művészeti iskolák növendékei is szerepeltek. Az éppen hogy junior kategóriába lépő Nagy Réka a nálánál két-három évvel idősebbek között diadalmaskodott, míg a 2-3-4. osztályosokból álló csoport első országos versenyén jeleskedett.

A Ritmuscsapatok Országos Táncverseny sorozatán Füzi Dalma „Fekete hattyú” tánca és Németh Mira „Álmodozás” koreográfiája 2. helyezést ért el, míg Gergye Liliána „Titkos kert” kortárs tánca 3. helyezett lett. Földesiné Németh Csilla úgy fogalmazott: bár a verseny online volt, egy videómegosztó csatornán a múlt hétvégén közzétették a beküldött felvételeket, ezáltal úgy érezték, mintha a valóságban is a verseny részesei lehetnének. A profi szervezéssel emlékezetessé tették a megmérettetést a szervezők. A 420 benevezett koreográfia közül ötven került be a gálára. Liliána előadás módja, különleges felvétele a zsűri figyelmét is felkeltette, így a gálán újra szerepelhetett a bemutatója.

Oktatójuk szerint elismerés illet minden táncost, akik ebben a nehéz helyzetben is kitartóan, alázattal gyakorolnak, tréningeznek. Lelkesedésük, táncszeretetük példaértékű.