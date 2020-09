Darvak nyaraltak a Csörnöc mentén

Egy darupár töltötte a nyarat a Csörnöc menti területeken. Megvolt az esélye annak is, hogy költés is lesz. A természetvédelemmel foglalkozó szakemberek körében szenzációnak számított volna a darvak fészkelése.

Tavasztól egy darupár tartotta izgalomban a természetvédelemmel foglalkozó vasi szakembereket. Más években is előfordult, hogy fiatal darvakat figyeltek meg a Csörnöc mentén. Ezúttal azonban két felnőtt, ivarérett daru telepedett meg a Csörnöc völgyében.

– Egy hódgát okozta duzzasztás eredményeként olyan változatos vízi élőhelyek alakultak ki a Csörnöc menti réteken, melyek számos élőlénynek lettek vonzóak – tudjuk meg Szekeres Zsófia természetvédelmi területfelügyelőtől. – Sikeresen fészkelt itt a barna rétihéja, a vörös és a barna kánya, de több vízityúk is. A darupár is stabilan itt tartózkodott. A Csörnöc menti nedves rétek, holtágak kedvező táplálkozóhelyek számukra. Megfigyelhettük a násztáncukat is. Ezt azonban idén mégsem követte sikeres költés.

A daru számos nép számára emblematikus madár. Japánban a becsület, a hűség és a béke jelképe, Kínában a halhatatlanság megtestesítője, de megjelenik a görög mitológiában is. A daru sok település címerében is megtalálható. Vas megye címerének értelmezése kapcsán is felmerült, hogy a patkót tartó madár akár daru is lehetne, de a struccos verzió vált elfogadottá.

Magyarország területét 1900-ig a földön lakó 14 darufaj közül a szürke daru és a pártás daru lakta. Utóbbi korábban is ritka volt a Kárpát-medencében.

Egykor Magyarországon is nagy számban költött a daru, de az 1910-es évek után csak átvonuló, telelő példányairól tudtunk. Több mint száz év után 2015-ben először figyelték meg egy pár költését a Marcal medencéjében. Ősszel nagy tömegben vonul át az országon. A Hortobágy és Kardoskút környéke az európai daruállomány kiemelt fontosságú gyülekezőhelye. A madarak nagy része novemberben elhagyja az országot, és továbbmegy Észak-Afrikába, de Magyarországon is egyre gyakrabban telelnek át csapatai. Repüléskor V alakú formát vesznek fel.