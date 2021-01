Debütált a fiatal szombathelyi zenész első videóklipje

Gubián Ádám a Végszó című szerzeményének premiere csúszott a koronavírus miatt. A dalban Kovács Pali is segédkezett.

A vendéglátás mellett talán a zeneipart érintette leginkább a koronavírus elleni harc során meghozott járványügyi intézkedések. A zenészek közül többen civil munkát kerestek, az alkotás utáni vágyat pedig új szerzeményekkel igyekezték enyhíteni. Utóbbi állítás Gubián Ádámra is igaz, aki a közösségi oldalán osztotta meg legújabb dalát, ami a Végszó címet kapta. A dalhoz forgatott videóklip már elérhető a legnépszerűbb videómegosztó oldalon, ahol nem egészen két nap alatt közel 3000-en nézték már meg.

Bejegyzésében feltüntette, hogy ez az első saját szerzeménye. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy Ádám februárban mindössze a 17. születésnapját fogja ünnepelni. Megkerestük a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban tanuló fiatal szombathelyi zenészt, és az új szerzeményével kapcsolatban kérdeztük.

Ádám lapunk érdeklődésére elárulta, hogy májusban írta meg ezt a dalt, viszont a koronavírus-járvány miatt hónapokat csúszott a projekt, de nem bánja, hogy így alakult. Mint megtudtuk, az X-faktor nevű tehetségkutatóban ismertséget szerző, ugyancsak szombathelyi zenész, Kovács Pali is segített a dalban.

– Sokat köszönhetek Pali barátomnak, aki a szöveg finomításában segített – mondta Gubián Ádám. -A dalban hallható gitárjáték Paukovics Gergely nevéhez fűződik, a dobokon pedig Jánny Dominik játszik, míg az utómunkát Timár Dusán végezte. Nélkülük biztosan nem lenne ez a dal olyan, amilyen a jelen állapotában – fogalmazott.

Ádám elmondta azt is, hogy két éve kezdett el gitározni, az énekléssel pedig egy éve foglalkozik komolyabban. Korábban írt már verseket, dalszövegeket, de ez a mostani az első komoly projektje. A fiatal szombathelyi zenész kifejtette a jövőbeli terveit is: zenekarral fogja folytatni a zenei utat. Egy titkot is elárult lapunknak, hogy tavaszra tervezik a debütáló kislemezüket, szóval csak most indul be igazán a zenélés. Ádám reméli, hogy minél hamarabb vége lesz a vírushelyzetnek, és élőben is be tudnak majd mutatkozni a közönségnek.