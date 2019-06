Dekort a kertbe is, mert végre itt van a nyár!

Elkezdődött a naptári nyár és úgy tűnik, lassan az időjárás is igazodik hozzá: egyre többet bújik elő a nap, egyre melegebb van és egyre több időt töltünk a kertünkben. Ne csak a kerti munkák miatt időzzünk ott – tegyük otthonosabbá kis zöld szigetünket!

Rendezett környezetben a pihenés is jobb – tapasztaljuk ezt nap mint nap. Akik családi házban élnek és kerttel is büszkélkedhetnek, a kellemes nyári időben órákat töltenek a zöldben, akár olvasással, akár beszélgetéssel vagy grillezéssel. A szépen nyírt fű látványa vonzó, ám néha ennél többet szeretnénk: kültéri lámpát ide, csobogót oda, díszkavicsot amoda.

Hoztunk pár ötletet, amelyek nemcsak divatosak, ha­nem új külsőt is adnak kertünknek.

A virágágyásban nemcsak a dísznövények kap­hatnak helyet, óhatatlanul teret szorítanak maguknak a gyomok is. Ennek kivédésére mulccsal lehet beborítani az üresen maradt földfelületet. A legmutatósabb a fenyőkéreg: kapható apróbb és nagyobb darabokból álló is zsákszámra, sőt színes verziója is létezik. Ha a kert természetességét szeretnénk megtartani, akkor persze érdemes kerülni a színezett változatokat. A fahánccsal felszórt felület nemcsak mutatós és nemcsak nem engedi kibújni a gazt, hanem a virág tövéhez öntött vizet sem engedi olyan gyorsan elpárologni: kevesebb öntözésre lesz szüksége a növényzetnek. (Télen sem haszontalan a mulcsborítás: megvédi a fagytól a virágok, bokrok gyökérzetét.) Biológiai szempontból sem utolsó: a szerves mulcs elbomolva táp­anyaggal látja el a talajt. Hátránya, hogy szívesen bújnak meg benne a csigák, így nem érik őket a nap forró sugarai.

A kéregtakaró mellett a díszkavicsok alkalmazása is divatos: a fehér, a szürke és a bézs árnyalatok egyaránt kedveltek. Méretben is széles a paletta: az egészen apró szeműtől az öklömnyin át a méretesebb sziklákig beszerezhetők. Talajtakaróként alkalmazva a legfeljebb dió nagyságú a megfelelő: a sima és az egyenetlen felületűek egyaránt alkalmazhatóak ízlésesen meg­komponált kertben. Sőt, variálhatjuk is a színeket: cikk­cakkban, hullámvonalban elrendezve keverhetjük a bézs és fehér színű díszköveket. Keskeny csapások, ösvények kirakásához is használható kavics: szabályos egyenes vonalban, vagy ívelt, hullámos alakzatban is haladhat ösvényünk – a trend szerint.

Az így kialakított utak mentén – szintén valamilyen természetes anyagból – egy- vagy kétszemélyes padot is elhelyezhetünk, nem kell hozzá más, mint pár tégla vagy alkalmas terméskő és egy megmunkált vagy natúr deszka. Ha szélesebbre tervezzük, legalább három ponton támasszuk alá a téglákkal. Egyedi virágtartóink lehetnek, ha egy dédszüleinktől örökölt

széket időjárásállóra pácolunk. Itt a nyár, lássunk hát neki!