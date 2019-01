Demonstráció miatt félpályás útlezárás lesz Szombathelyen szombaton – Mutatjuk, hol

- Harminc autóval biztosan részt vesznek a szombat délutánra meghirdetett tüntetésen – mondta el Horváth Csaba, a MASZSZ Vas megyei képviseletének vezetője.

Egyelőre a szakszervezeti csatlakozókról van információja, civil szervezetek részvételére is számít, így valószínűleg ennél is több autóval tartanak félpályás útlezárást. A meghirdetett időpont szerint szombaton 15 és 18 óra között nehezítik majd a közlekedést tiltakozásul. Szombathely belvárosa érintett, a Thököly utca a városháza körforgalomtól a Mátyás király utcáig, de már az autók odavonulása is okozhat fennakadást. Ugyanis a Zanati út végén, a nagyáruház parkolójában a benzinkút oldalán lesz a gyülekező, onnan az Ipar utcán keresztül, a 87-es elkerülőn érkeznek a 11-es Huszár útra, onnan a Vörösmarty utca, Szent Márton utca vonalon mennek a tiltakozás helyszínére. A rendőrség biztosítja majd a demonstrálók menetét.