Régóta házasságban élő férfiakat kérdeztünk házasságuk kulisszatitkairól

Mennyit ér a nők otthoni háttérmunkája? Kína után Portugália a második ország, ahol „beárazták” a házimunkát váláskor, milliókat kaptak az asszonyok kártérítésként. Mennyire becsülik meg a férjek a feleségeiket? Mit értékelnek? Milyen az otthoni munkamegosztás? Régóta házasságban élő férfiakat kérdeztünk, a nők is hozzászóltak.

A házimunka hőse nálunk Viki, minden elismerésem és tiszteletem az övé, hogy a nyolcórás munka mellett még viszi a háztartást – fogalmaz Déri Norbert, az ismert fényképész, aki huszonnyolv éve van együtt a párjával, Déri Viktóriával. – Nekem a főállásom után a vállalkozással kell foglalkoznom, sokszor napi 14-16 órát dolgozom, este érek haza, a feleségem vacsorával vár. Nem szeretem a zöldségeket, de ha ő készíti például a brokkolikrémlevest, elfogadom. Ülőmunkát végzek, keveset tudok mozogni, Viki odafigyel a táplálkozásunkra. Imádom a hatlaposát a saját recptúrája alapján.

Arról, hogy miként mutatja ki a férj, hogy respektálja a feleségét, ketten beszélnek. Viki arról, hogy az ő szeretet-nyelve a szívességek lenne, tevőleges segítséget várna, Norbi azonban csak ritkán segít a mosogatásban, rendrakásban. De az is igaz, hogy apránként minden szükséges háztartási eszközt megkapott – mikrót, mosógépet, mosogatógépet -, ami megkönnyítette a dolgát. Norbi érzelmes, együttérző típus, az ő szeretet-nyelve inkább az érintés, a vacsorát mindig megköszöni, megöleli, megpuszilja a feleségét.

De amikor Viki beteg volt, ő is megfőzte a húslevest, igaz, hogy telefonos segítséget kért, és mivel egy napig főzte, majdnem kocsonya lett, de finom volt. Azt mondják, az idők során természetessé válik, amit az ember kap, időnként el kell gondolkodni, hogyan lehet fejleszteni a kapcsolatot. A pandémia helyzet alkalmas arra is, hogy magunkba szálljunk, és elmélyedjünk abban, hogy mi az, amit jobban értékelhetnénk a másikban. Az elcsendesülés megújíthatja a házasságot, akár irányában, akár részleteiben. A válás náluk nem opció.

Viki csaknem három évtized után is ki tudott találni olyat, amivel megrendítette a férjét: nem kifejezetten őt lepte meg az Angyaljárattal – rászorulóknak készített ajándékcsomagokat felajánlásokból -, de az ötlet és a kivitelezés a férfit nagyon meghatotta, és rádöbbentette, milyen jó, hogy Viki a felesége, még a könnyek is kicsordultak a szeméből. Amelyik csomagból hiányzott a csoki Mikulás, abba odaadta a magáét.

– Az udvarlásom óta rendszeresen meghívom Vikit egy-egy éttermi vacsorára vagy wellnesre, ha szállodába megyünk, megszervezem előre, hogy ott őt egy csokor fehér tulipán várja. Mindig megemlékezem a házassági évfordulónkról, az egyik ilyen alkalomra saját verset is írtam – meséli Norbi. – Tudom, hogy Viki minek örül, egy-egy könyv vagy ruha mindig jó ajándék, de a társasjáték is, amit aztán a barátainkkal játszunk; nagyon szeretjük az Activity-t és a Dixitet, más párokkal szoktunk leülni. Ha kirándulunk, olykor egyikünk, olykor a másikunk a sofőr, hogy amásik tudjon koccintani. Én az édes, Viki a száraz borokat szereti, közös nevező a rozé.

A pár életében nagyon fontosak a barátok. Mikor tavaly novemberben átestek a Covidon, hozták a hideg, meleg ételt, sütöttek nekik édeset, sósat, megkérdezték, mit szeretnének. Sokat ültek együtt az ágy szélén kimerülten, „sorskovácsoló” beszélgetéseket folytattak. Azt mondják, az a hosszú együttélés titka, hogy kell a közös program, de kell az én-idő is, nem egyforma a hobbijuk. Norbi Star Wars szerepjátékot játszik most is, igaz most nem élőben, mint korábban évtizedeken át – 1989-ben hozta létre a Csillagok háborúja klubot Oladon -, hanem Skype-on (és azt ígéri, játszani fog akkor is, ha nagypapa lesz), Viki biciklizni, sétálni szeret a barátnőivel. De be tud lépni Norbi világába, mert beengedi; egyszer egy farsangon úgy volt Leila hercegnő a jedilovag mellett, hogy a csepregi pékségben süttetett magának órási kakaóscsigákat kétoldali hajfonatnak a fejére.

Németh Péter kungfu, parkour és tai chi edző, masszőr, tizenhat éve van együtt a párjával, Fraknói Kingával.

– Amikor összekerültünk, elhatároztam, hogy annyit fogok segíteni otthon Kingának, amennyit csak tudok. Ezért a lakás egyik felét én takarítom, a másikat Kinga. A vécé is az övé. Együtt összeírjuk, mi kell, és én megyek bevásárolni. Kinga intézi a mosást, a teregetésben segítek. Mosogatok, rendben tartom a konyhát. A vasalás egyszerűen rajtam maradt. Kinga ruháit nem kell vasalni, csak az én pólóimat, úgyhogy megnézek egy Van Damme filmet, és közben kivasalok – meséli, azt is hozzáfűzve, hogy Kinga is segít a férfimunkában: a keze alá dolgozott, amikor betonoztak, kerítést csináltak, bútorokat gyártottak, polcot szereltek. – Szeretünk közösen csinálni dolgokat. Sok időt töltünk együtt. A Covid alatt nekem kevesebb a munkám, Kinga online tanít franciát és angolt, együtt sétálunk, filmet nézünk. Van két beszélő papagájunk, őket Kinga tartja rendben, és olyan tisztaságban, hogy a még papírt is kaptunk róla, mikor jöttek ellenőrizni a minisztériumtól.

A jákó papagájok az első típusú védett madarak közé tartoznak, a közegészségügyi minősítésben kiemelték a kimagaslóan jó körülményeket, amiket biztosítanak számukra.

– Fibi belém szerelmes, Roger meg Kingába, de együtt nem akarnak semmit csinálni, emiatt szomorúak vagyunk. Próbáljuk tűzbe hozni őket, hogy „Nézd, milyen gusztusos az a hím!”, de ez nem sikeres. Szeretem Kingát megajándékozni, például meghívom egy kínai étterembe vagy hozok neki csokit, amit aztán együtt megeszegetünk. Nem szereti a meglepetéseket, jobb, ha az ajándékát együtt vesszük meg, így kapott most tőlem például egy órát is. Igényli az ölelést, én is gyakran hozzábújok, néma megmasszírozom. Szokott puszit adni csak úgy, és én is neki. Vita után odamegyek, átölelem, akkor szent a béke, nagyon jól esik, ezt nagyon szeretem a kapcsolatunkban. Szeretjük egymást. Amikor megöleljük egymást, olyan nagy csönd és nyugalom lesz a lelkünkben. Ez a mai napig megvan köztünk. Amint az az érzet is, hogy a kapcsolatunkból kifogyhatatlan az élet, az erő, ha vannak is kisebb hibák, nem lehet elszúrni. Nem szűntünkmeg egyénként létezni, de elsősorban a „mi” irányít minket.

Tiszteljük egymást. Ő engem egy legyőzhetetlen harcművésznek gondol, és én meghagyom ebben a tévhitében, én pedig őt egy szép, sportos, nagyon tehetséges nőnek látom most is. Sokáig féltékeny voltam, az változtatott meg, amikor rájöttem, hogy ő az én női megfelelőm. Vagyis ha nő lennék, ilyen nő szeretnék lenni. Megélem a férfiasságomat mellette, és jó, hogy ő ezt hagyja. Partnert kerestem, nem háztartási robotot. Kinga okos is, nem unatkozom mellette. Hajnalig lehet vele beszélgetni a konyhában, bármilyen témáról, gondolat szüli a gondolatot, szeretem, ahogy érvel. Imádom, hogy a társam a barátom is. Mindennap ajándék, hogy együtt vagyunk.

Kinga arról beszél, hogy kölcsönösen értékelik egymást, és bár a férje romantikus típus, nem kell tőle virág, inkább az okoz örömet neki, hogy sok házimunkát levesz a válláról. Könnyebbséget hozott, hogy eleinte elég zárkózott volt, de a férje segített megnyílni, így mindent meg tudnak beszélni. Ha veszekszenek, a beszélő madár megszólal: „Semmi baj!” – mert megtanulta a kifejezést egy másik szituációból, és adandó esetben alkalmazni is tudja.

– Azért vettük a papagájokat, mert az egyik első randevúnk az oladi díszmadárkiállításon volt – tudjuk meg Pétertől -, és mert olyan közös állatot szerettünk volna, ami sokáig él. Fibi és Roger várhatóan nyolcvan évig fognak, így egész életünk végéig elkísérnek minket.

Kiemelt képünkön: Németh Péter és Fraknói Kinka 16 évvel ezelőtt kerültek össze, akkor vették a beszélő papagájokat, akiknek madárházat rendeztek be az erkélyen