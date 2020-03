Digitális Batman: sok szuperhős segít a szükség idején

Egy hete írtunk a kezdeményezésről, amely vállalta, hogy felajánlások nyomán nehéz anyagi helyzetben lévő gyerekeket juttat digitális eszközökhöz. A Digitális Batman csoport – igazi szuperhősként – eddig 150 eszköznek talált új gazdát.

A legmerészebb álmaiban sem gondolta Pintér Zsolt, az ELTE SEK projektmenedzsere, egy vállalkozásfejlesztési cég tulajdonosa, hogy ilyen népszerű lesz Facebook-mozgalma, a mostanra 800 csoporttagot számláló Digitális Batman. Rengeteg felajánlás és kérés érkezett és érkezik a csoportba. A szombati összesítés szerint eddig több mint 150 digitális eszköz került új tulajdonosához.

Közvetítésükkel közintéz­ményi felajánlásból vittek például kilenc használaton kívüli, de működő asztali gépet a kőszegi nevelőotthonba. Úgy értesültünk, hogy a vasi nevelőotthonok máshonnan is kaptak eszközöket, például a tankerületi központoktól, iskoláktól, de tudomásunk szerint további laptopokra, táblagépekre van még szükségük, hogy rugalmasabbá tegyék az oktatást. Fordultak a kezdeményezéshez iskolák és magánszemélyek is, és a felajánlások között szintén volt intézményi és magánemberektől jövő is – mondja Zsolt. Jellemzően jó állapotú, használt, de új gépeket is adományoznak a felajánlók, köztük pedagógusok, vállalkozók, ismert emberek, sportolók is – a legtöbben anonim módon.

Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ jóvoltából 21 táblagépet juttatott el Zsolt a Vasvári Általános Iskolába. Az egyik vasi városból az alpolgármester személyesen ment el egy laptopért. Az egyik multicég menedzsere egy értékes, erős laptoptól vált meg, annyit kért, hogy találjanak az eszköznek olyan tulajdonost, aki érettségire készül, ki tudja használni.

– Kivétel nélkül olyanok fordultak hozzánk, akik nehéz helyzetben vannak. A lányom, Anna Sára királykék laptopját például egy kitűnő tanuló tornász kislány kapta, akit egyedül nevel az édesanyja. Az anyukát elértük, kiderült, hogy a nyolcéves Friderikának, aki a Váci iskola művészeti tagozatos diákja, nagy segítség volt a laptop: otthoni telefonjukon a Kréta alkalmazást nehezen használták. A negyedikes szom­bathelyi Bársony Bálint is egy nagylelkű ember jóvoltából tud most lépést tartani a tananyaggal. Az édesanyja azt mesélte, húsz perc sem kellett, és a segítségkérő levele után Zsolt már jelentkezett egy táblagép-felajánlással. A család három gyereket nevel, egy keresetből élnek, elmondhatatlanul hálásak. Bálintot pedig egyértelműen motiválja a tanulásban az új tablet.

Pintér Zsolték gyöngyösfalui házánál a napokban gyakori vendég volt a csomagszállító autó: vitte a felajánlott táblagépeket, amelyeket szükség esetén egy informatikus újratelepített. – A kerítésoszlop kiváló átadóhelynek bizonyult – nevet Zsolt, és ígéri, amíg lehet és kell, közvetítenek rendületlenül.